Hailey Bieber, la premamá más atrevida: vuelve a sorprendernos con un look de alto impacto

Su estilo siempre marca tendencia y, desde que anunció que está esperando su primer hijo junto a Justin Bieber, cada paso y cada look de Hailey es analizado al milímetro… ¡y no deja indiferente a nadie! La modelo y el cantante han pasado unos días en Nueva York y han convertido las calles de la gran manzana en una auténtica pasarela de impacto. Puro espectáculo a pie de calle. Desde transparencias y encajes hasta ajustados vestidos efecto segunda piel y de satén, no hay look que se le resista. Ella se atreve con todo, demostrando que estar embarazada no está reñido con ir a la última.

© Getty Images En la imagen, Hailey Bieber, que se encuentra en su séptimo mes de embarazo, con un ajustado vestido color 'nude' y 'blazer oversize'.

Hailey y Justin, que contrajeron matrimonio en septiembre de 2018, están emocionados con su próxima paternidad y están disfrutando con ilusión cada etapa del embarazo. Ella acaba de entrar en su séptimo mes de gestación y aún no han revelado cuál es el sexo del bebé que esperan, pero las especulaciones no paran de circular por las redes. Gran parte de sus millones de seguidores apuntan a que podría ser una niña, a raíz de una publicación en la que ella se refería al bebé como una flor de cerezo, de color rosa.

© GTres Hailey con un mono de encaje y transparencias, que combinó con un gabán negro, seguida por Justin Bieber. © GTres En la imagen, junto al cantante, con vestido asimétrico blanco de satén.