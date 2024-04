La verdad sobre el matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin tras los rumores de crisis

Un mensaje del padre de Hailey disparó las alarmas. "Rezad por ellos" pedía Stephen Baldwin en sus perfiles, lo que provocó la inevitable pregunta: ¿están atravesando una crisis Justin Bieber y su mujer? Los interesados no se han pronunciado al respecto de manera concreta aunque Hailey sí que hizo referencia a las historias que circulan por las redes, noticias que son erróneas e inventadas. "Para vuestra información, las historias y constantes asuntos que veo en TikTok son cien por cien falsas, están hechas de humo, vienen de la tierra de los sueños…" escribió Hailey. "Sé que puede ser divertido alimentar estas historias, pero sabed que son siempre falsas, siento haceros un spoiler" escribió.

No mencionó exactamente su matrimonio, pero muchos asumieron que se refería a eso. Una pista que se une a la imagen que compartió la modelo recientemente en la que se ven dos huevos de chocolate con sus nombres, un dulce típico para celebrar la Pascua. No es extraño que sigan esta tradición pues tienen un fuerte sentimiento religioso. Estos detalles de cercanía y complicidad coinciden con lo que han señalado fuentes cercanas a la pareja a la revista People: dicen que el matrimonio está bien. "No hay divorcio y no es verdad de ninguna manera. Son muy, muy felices" señalaron dichas fuentes.

El artista, que fue un auténtico ídolo juvenil, ha cumplido 30 años y está en una etapa más madura y tranquila. La locura adolescente que le perseguía se ha calmado, aunque sin menguar el cariño que le siguen teniendo sus incondicionales, que ya no le persiguen con la misma intensidad eso sí. Fue la llegada de Hailey a su vida (se casaron en 2019 después de tres años de noviazgo) la que cambió a Justin. Dejó atrás los titulares escandalosos, las adicciones y las peleas para embarcarse en una vida más serena, amparada por un sentimiento religioso muy fuerte. La pareja se ha enfrentado a numerosas críticas por defender su amor, sobre todo de parte de los seguidores de Selena Gomez, expareja de Bieber -la historia de Selena y Justin había hecho soñar a sus incondicionales-.

Han afrontado además importantes problemas de salud como el síndrome de Ramsay Hunt que sufrió Bieber, un virus que le dejó secuelas como una parálisis facial, y la operación de corazón de Hailey tras sufrir un ictus, esto provocó que un coágulo de sangre llegara a su cerebro. Estas tensiones pasaron factura a Justin, que afrontó ya una depresión en el pasado y que vio de nuevo su salud mental comprometida. Un camino complicado, en el que se ha ido recuperando poco a poco de sus problemas gracias al amor y la fuerza de Hailey, que también ha sabido reponerse de sus contratiempos de salud y apoyar al intérprete. La modelo y el artista no se separan y siempre se muestran muy cómplices y cercanos en cada una de sus apariciones públicas.

"Estoy navegando en la mejor etapa de mi vida: el matrimonio. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre", ha dicho el artista sobre la etapa personal que atraviesa al lado de su mujer. Parece así que las cosas entre ambos siguen como siempre, aunque las especulaciones acerca de su vida personal no cesan pues o bien se les atribuye una crisis o un embarazo.