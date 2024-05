Hailey Bieber revela el inusual 'snack' que se ha convertido en su antojo durante el embarazo

Este lunes conocíamos la noticia de que Justin Bieber y Hailey Bladwin se encuentran esperando su primer hijo. Ambos compartían por sorpresa un romántico vídeo de la renovación de sus votos, una ceremonia íntima que celebraron en Hawái para sellar de nuevo su amor después de que en 2018 se dieran el 'sí, quiero'. En la publicación, a la que ninguno añadió texto, podíamos apreciar el embarazo de la modelo, quien presumía de incipiente barriga enfundada en un precioso vestido de encaje firmado por Yves Saint Laurent. La fundadora de Rhode, que se encuentra de poco más de seis meses según informa People, no había vuelto a pronunciarse sobre la buena nueva... ¡hasta ahora! Y es que hace unas horas compartía al fin más imágenes de sus últimas semanas, incluyendo un look premamá al más puro estilo Y2K y una confesión que ha sorprendido a sus seguidores.

"Las últimas semanas han sido... 🐣✨🤍🌴😴💤🌸🌸🌅🥹", escribía la empresaria de 27 años con una ristra de emojis que daban a entender que ha estado descansando y desconectando junto al mar durante su viaje a Hawái. Una escapada en la que ha mostrado orgullosa sus nuevas curvas, posando con básicos informales, pero también con un top joya de inspiración dosmilera con el que deja algo claro: continuará siendo fiel a su estilo durante esta etapa. Un mensaje con el que Rihanna creó casi una revolución y que Hailey parece aplicar también en su caso.

Se trataba de una pieza firmada por Bluemarine con forma de mariposa y adornada con decenas de lentejuelas, que dejaban la espalda al descubierto. Un top que la modelo combinaba con una falda larga vaquera y que durante los últimos meses ha conquistado también a celebrities como Dua Lipa u Olivia Rodrigo. Pero sus looks no son lo único que Hailey nos ha enseñado: también reveleba qué snack se ha convertido en el antojo que no puede faltar durante su embarazo. Y se trata de una combinación de alimentos tan inesperados, que incluso ella misma advertía a sus fans: "¡No tenéis permitido juzgarme!"

El tentempié al que se refiere es este, una tostada un tanto inusual en la que susituye la rebanada de pan por una de pepinillo en vinagre. "Ahora mismo es mi mayor antojo: ensalada de huevo sobre pepinillo con salsa picante", explicaba. Un capricho que sin duda es muy diferente a los que hemos escuchado en otros embarazos -a Gigi Hadid se le antojaron cupcakes, a María Pombo zumo de naranja...-. Según explican los expertos, estos antojos durante la gestación pueden responder a las alteraciones que se producen en el cuerpo, como los cambios hormonales o psíquicos. Así que, como dice Hailey: ¿quiénes somos para juzgar?