Rihanna se suma a una de las tendencias más complicadas de los dos mil presumiendo de embarazo

Tan solo han pasado dos meses desde que, subida a una plataforma ante millones de espectadores durante la Super Bowl, Rihanna anunció al mundo entero que se encontraba viviendo su segundo (e inesperado) embarazo. Y ya son varias las ocasiones en la que la hemos visto lucir su tripita con lookazos de impacto dignos de la diva que es. Si ya en la primera ocasión demostró que el vestuario de premamá puede ser sexy y rompedor, incluso de camino a un desfile en París, en esta nueva etapa está siguiendo la misma dinámica, ¡y nos encanta!

- El millonario efecto del maquillaje que Rihanna lució en la Super Bowl

Se ha convertido en la embaradora estrella que influye, estilísticamente hablando, a las futuras mamás que buscan marcar la diferencia y no caer en las propuestas aburridas y clásicas. Y después de viajar a Paris con Asap Rocky, el padre de su pequeño de 11 meses, este fin de semana han disfrutado de una cena romántica en un restaurante de Nueva York, cita para la que ha optado por el color que más favorece, sea la temporada que sea. La artista de Barbados ha aparecido robando toda la atención de los paparazzi con sus cámaras, y no solo por mostrar su avanzado estado, también por estar enfundada en un conjunto rojo de lo más original con guiño dosmilero.

- Con falda larga y top ajustado: el look de Rihanna que querrás copiar aunque no estés embarazada

¿Te acuerdas cuando superponías la ropa a principios de los dos mil? Nos referimos a aquella tendencia que adorabas en la adolescencia, de combinar camisetas de tirantes con otras de manga larga, o las minifaldas con los leggings... Pues parece que la intérprete de We Found Love se suma a ella esta primavera haciéndonos viajar en el tiempo, aunque con una versión mucho más elegante y actualizada que puedes copiar aunque no estés a punto de ser mamá. Se trata de un top muy ceñido y de manga larga, pantalones de talle alto que se adaptan a su silueta y culminan de forma acampanada, y he aquí la sorpresa...

- Rihanna reaparece a unos días de la Super Bowl con su look más rompedor

Ha añadido una mininifalda del mismo tejido y tono que realza más su barriga, demostrando que no hay registro que se le resista. Casualmente ha repetido el mismo tono que eligió para anunciar la noticia a los cuatro viento. En aquel momento lo hizo estrenando un mono diseñado exclusivamente para ella por Jonathan Anderson para la casa Loewe, y ahora con un tres pieza que solamente pueden defender con estilo alguien como ella. Recogiendo su oscura melena en un moño alto y desenfadado y con los labios bañados de gloss oscuro, los complementos también cobran protagonismo.

- Rihanna y el vestido que no pasó por la alfombra roja de los Globos de Oro pero se ha hecho viral

Desde la original gargantilla de diamantes que aporta luz a su rostro, al bolso de Gucci, un diseño vintage con el logo estampado y cadena metálica para llevar al hombro, y las sandalias de tacón de aguja con el detalle de la pequeña hebilla joya. Un atuendo de diez de los pies a la cabeza al que le ha sumado un abrigo de pelo oscuro a la salida de la velada para protegerse de las bajas temperaturas. Riri es la reina de las reinas, he aquí el ejemplo.