El nuevo drama de Christina Applegate: su hija Sadie, de 13 años, anuncia que tiene POTS

Hasta ahora no sabíamos que, además de las dificultades a las que Christina Applegate se enfrenta en su día a día por la esclerosis múltiple que sufre desde 2021, también está batallando contra otra dura realidad. Así lo hemos descubierto esta semana en el último podcast de la actriz, MeSsy, que tuvo como invitada a su hija Sadie. La joven, que tan solo tiene 13 años, confesó que padece POTS (síndrome de taquicardia postural ortostática). "No sé qué es realmente, pero tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y afecta a mi corazón", contó Sadie, explicando que: "Cuando me levanto me mareo muchísimo y mis piernas están muy débiles. A veces siento que me voy a desmayar".

Se trata de un trastorno crónico que afecta el sistema nervioso autónomo y la circulación sanguínea. Las personas con POTS experimentan un rápido aumento de la frecuencia cardíaca al levantarse, después de estar sentadas o acostadas. También pueden sufrir aturdimiento, confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio, dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, temblores y náuseas, además de desmayos.

Christina Applegate con su hija Sadie en los Annual Screen Actors Guild Awards en febrero de 2023

Durante la entrevista, Sadie explicó que los síntomas empezaron hace "mucho tiempo", pero que no les había dado importancia. Cuando estaba en el colegio, recuerda que tenía que visitar a la enfermera "varias veces al día" porque "siempre sentía" que se iba a desmayar. "En clase, si me ponía de pie y decía: 'Tengo que ir a la enfermera', me decían: 'Estás haciendo esto para salir de clase. Probablemente sea sólo ansiedad. Vuelve a clase'. No hacían nada por ayudarme".

La hija de Applegate reconoció que: "El hecho de que no hicieran nada al respecto me lastimó física y emocionalmente". "Pensaba: 'Me encuentro mal y me dices que vaya a hacer Educación Física y corra dando vueltas alrededor del campo de fútbol. Simplemente no puedo hacerlo".

© Getty Images Christina Applegate con su hija Sadie en los Annual Screen Actors Guild Awards en febrero de 2023

Madre e hija han estado siempre muy unidas, pero mucho más tras el diagnóstico de Christina. Sadie se ha convertido en el principal apoyo de la actriz. De hecho, Applegate dijo que su hija era su razón para "levantarse por la mañana" y que era la mejor invitada que "podría tener". "Odio que te pase a ti", dijo su madre emocionada. "Estoy triste, pero te quiero y sé que vas a estar bien. Estoy aquí. Gracias por sacarlo a la luz y concienciar", dijo la protagonista de la serie de televisión Matrimonio con hijos.