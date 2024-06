Las primeras palabras de Justin Timberlake en su reaparición pública tras su detención

Tras su arresto policial, Justin Timberlake ha reaparecido por todo lo alto. El cantante estadounidense, de 43 años, ha ofrecido un concierto en el estadio United Center de Chicago este viernes, un show que se enmarca en su gira internacional Forget Tomorrow World Tour. En este espectáculo el artista se ha dado un baño de masas y ha hecho una breve alusión a su problema con la justicia antes de interpretar el tema Selish, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio Everything I Thought I Was. “Ha sido una semana difícil”. El intérprete también ha querido dedicar unas cariñosas palabras a sus fans incondicionales, que le han estado brindando su apoyo en esta delicada situación. “Sé que a veces soy difícil de querer, pero vosotros lo hacéis y yo os amo de vuelta. El veredicto ya está hecho, sois el mejor público de la gira”.

© Getty Images Reaparición de Justin Timberlake

Hay que recordar que Justin Timberlake fue arrestado el pasado martes por conducir bajo los efectos del alcohol. Tal y como se podía comprobar en los documentos a los que tuvo acceso la revista People, el también actor estuvo cenando aquella noche con unos amigos en un hotel de Los Hamptons y se marchó del lugar en su propio coche sobre la medianoche. A su salida una patrulla de policía siguió al cantante pidiéndole una prueba de alcoholemia, algo a lo que él se negó. Fue entonces, cuando el excomponente de la boy band N'SYNC fue esposado y arrestado, quedando en libertad escasas horas después.

A pesar de este incidente, el protagonista de La red social y Amigos con beneficios ha decidido que no va a ingresar en rehabilitación ni va a acudir a terapia, puesto que no considera que tenga un problema con la bebida, tal y como ha podido saber el portal de información estadounidense TMZ. Este mismo medio de comunicación también apunta a que va a continuar con los conciertos que tiene programados en su agenda con total normalidad. Eso sí, tendrá que comparecer ante un juez el 26 de julio, testimonio que hará de manera telemática para no descuidar sus compromisos profesionales.

© Getty Images Justin Timberlake y Jessica Biel

Este escándalo, que no es el primero que ha manchado la imagen de Justin Timberlake, ha empañado el dulce momento profesional del cantante. Tras cinco años sin entrar en el estudio de grabación, el artista ha lanzado al mercado el disco Everything I Thought I Was con su correspondiente gira que la hará pasar por Chicago, Miami, Baltimore, Nueva York, Reino Unido y otros puntos de Europa, si bien es cierto que no parará en España. Trabajo que compagina con su faceta como marido. El intérprete dio el ‘sí quiero’ en 2011 a Jessica Biel - que tras la detención de su esposo ha sido vista con semblante serio - después de cinco años de noviazgo y es padre de dos niños, Silas y Phineas, de nueve y cuatro años respectivamente.