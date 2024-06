Courteney Cox celebra su 60 cumpleaños con la emotiva felicitación de Jennifer Aniston: las claves de una amistad que nació en 'Friends'

¡Courteney Cox está de celebración! La actriz acaba de cumplir 60 años. Una fecha muy señalada en la que ha recibido una felicitación muy especial, la de su buena amiga Jennifer Aniston. “Celebrando a esta poderosa, mágica, mística, interesante y ferozmente talentosa. Mi dulce Courteney es divertida como ninguna, estupenda, por dentro y por fuera”, ha comenzado escribiendo la intérprete en sus perfiles públicos junto a un carrete de fotografías en las que se ve que, a pesar del paso de tiempo, su amistad sigue siendo tan sólida como el primer día.

Unas palabras en las que la inolvidable Rachel también da más detalles de cómo es su buena amiga en las distancias cortas, desde sus miedos a sus talentos ocultos (algunos de ellos compartidos con su personaje, Mónica). “Se preocupa por todo el mundo, aunque no te conozca. Le aterrorizan los perros. Leal hasta el final. Decora una habitación como nadie. Detecta una mancha en una ventana a una milla de distancia, literalmente. No le importa lo que piensen los demás”. Una carta a la que Jennifer Aniston ha puesto el broche de oro con una preciosa dedicatoria que refleja muy bien cómo son los sentimientos que tiene por la homenajeada. “No me puedo imaginar un mundo sin ella. Es un gran honor para mí llamarla una de mis mejores amigas de por vida. Feliz, feliz cumpleaños. CC. Te quiero”.

La amistad de Courteney Cox y Jennifer Aniston comenzó en la década de los 90, concretamente en 1994 cuando se estrenó la serie Friends. En esta ficción daban vida a Mónica, responsable y un tanto maníaca del control; y Rachel, fashion victim y algo alocada, respectivamente. Dos amigas del instituto que, por casualidades del destino, se reencuentran en la veintena y comparten un coqueto piso en el centro de Nueva York. Durante 10 temporadas ambas viven todo tipo de aventuras junto al resto de sus amigos, Phoebe (Lisa Kudrow); Joey (Matt LeBlanc); Ross (David Schwimmer); y Chandler (Matthew Perry).

La ficción se volvió realidad y su amistad acabó traspasando la pantalla. Dos décadas después del final de la comedia, el vínculo que une a las actrices parece ser indestructible y siempre están presentes en los momentos más importantes de la vida de la otra, pasando a ser casi familia. Buena muestra de ello es que la protagonista de Cómo acabar con tu jefe, es la madrina de Coco Arquette (20), hija de Courteney fruto de su matrimonio con el también actor David Arquette. Ahijada y madrina derrocharon buena sintonía y complicidad en la inauguración de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de la intérprete de Cougar Town, acto en el que también estuvo presente Lisa Kudrow.

Sin embargo, no todo son alegrías. El pasado 29 de octubre, tuvieron que decir adiós a Matthew Perry, que falleció a los 54 años debido a los efectos agudos de la ketamina en su cuerpo, tal y como desveló la autopsia. Todo el elenco de Friends se mostró muy compungido por su muerte, ya que durante el rodaje de la serie ayudaron mucho a Perry con sus problemas de adicción. Su despedida fue un funeral íntimo en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, entre el reducido grupo de asistentes que allí se reunió destacó la presencia de los otros cinco protagonistas.

