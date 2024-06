Cayetana Rivera, a punto de debutar como colaboradora de televisión

Aunque Cayetana Rivera ha preferido mantenerse alejada de los focos durante todos estos años, parece que poco a poco va aumentando su exposición mediática. Y es que muy pronto veremos a la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo debutando en la pequeña pantalla. Será este sábado 16 de junio cuando Cayetana aparecerá por primera vez en un programa de televisión y lo hará de la mano de su amiga Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón, y Mari Pau Domínguez.

Pero no será en un programa cualquiera, sino que ha elegido algo que realmente la apasiona y domina a la perfección. Hija, sobrina, nieta y bisnieta de toreros, Cayetana hará su debut como colaboradora en Generación T, el programa de One Toro TV en el que ya participó Juan, el hijo mayor de Nuria Roca y Juan del Val. En un avance del programa puede verse a la hija de Francisco Rivera charlando animadamente con los demás invitados y provocando la risa de todos al decir: "También tengo la teoría de que enamorado se torea mejor".

"Hoy trenza el paseíllo en Madrid Borja Jiménez. Será el siguiente protagonista del tercer programa de Generación T presentado por Berenice LobatónProgramón con el que contaremos como colaborador especial a José Mercé junto con unos jóvenes invitados de lujo: Cayetana Rivera, Iago Campo y Víctor Sanchego. Muy pronto en One Toro TV", es el mensaje que han publicado en sus redes sociales para anunciar el nuevo episodio.

Tana, como la llaman sus más allegados, ha vivido el toreo desde la cuna. Siempre ha estado muy unida a este mundo y es habitual verla en la plaza, pero durante estos últimos meses su vínculo se ha reforzado aún más. Hay que recordar que el pasado mes de febrero acudió a la primera edición del Premio Andalucía de la Tauromaquia, ha recibido el galardón 'Juventud y Tauromaquia' que le entregó su amiga Victoria de Marichalar por su compromiso y afición, y fue elegida como protagonista del cartel de la Feria de San Isidro 2024. "Desde muy pequeña y de forma natural he vivido muy de cerca el mundo del toro. He conocido las alegrías y los sinsabores de una profesión a la que mi padre ha entregado su vida", dijo en una ocasión.

La carrera profesional de Cayetana Rivera

Al mismo tiempo que estudiaba el grado superior de Administración y Finanzas en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la hija de Francisco Rivera dio sus primeros pasos profesionales en la discográfica Pep' s Music Group, cuyo dueño es Pepe Barroso, amigo muy cercano a la familia Martínez de Irujo. Durante estos últimos años, su carrera ha estado enfocada en la organización de eventos relacionados principalmente con la industria musical.

Tal y como puede verse en su currículum, tuvo un contrato de prácticas en Universal Music Group (en el que el marido de su madre, Narcís Rebollo, es presidente para España y Portugal) desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2021, cuando fichó por la empresa Sesh, donde trabajó como coordinadora de marketing digital durante un año y cinco meses.

En mayo de 2023 se incorporó como VIP Event Manager al Grupo Pacífico, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en eventos, comunicación y tecnología. Fue precisamente una de las organizadoras de los Premios Grammy Latinos que se celebraron en Sevilla el pasado 16 de noviembre. La nieta de la duquesa de Alba formó parte del equipo y se fue responsable de algunos eventos organizados en torno a esta cita musical tan importante.

Por último, destacar que entre febrero y noviembre de 2023 también fue becaria de administración de eventos en SOMOS Experiences, uno de los grupos de marketing experiencial líderes en España con sede en Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.

Un gran momento personal

Este nuevo proyecto televisivo llega en una etapa muy feliz para Cayetana también en lo personal. Desde hace tres años comparte su vida con Manuel Vega, el empresario sevillano del que no puede estar más enamorada. Desde que a principios de 2022 ¡HOLA! descubrió que la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera tenía novio, la pareja ha ido consolidando poco a poco su relación. Eso sí, Cayetana ha reconocido que por el momento no tienen intención dar un paso más: "Todavía me queda mucho para la boda. Si me caso... que a lo mejor no lo hago".