La profunda reflexión de Vicky Martín Berrocal tras las últimas y enigmáticas palabras de Enrique Solís

La relación de Vicky Martín Berrocal (51) y Enrique Solís (34) está rodeada por un halo de misterio. Desde hace algunas semanas, los rumores de crisis planean entre la diseñadora y el empresario. Primero se habló del fin de su noviazgo y después de una reconciliación. Ahora, la madre de Alba Díaz ha hecho a través de sus perfiles públicos una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la felicidad.

“Sentada en el aeropuerto por donde he pasado mil millones de veces y apunto de embarcar me ha dado por pensar. Seguramente porque me tomo más tiempo para echar un vistazo a lo que pasa a mi alrededor. No quiero arrastrarme por la insensibilidad que veo a mi alrededor. Y me hago una pregunta… Nos pasamos la vida yendo y viniendo, pero ¿sabemos realmente de dónde venimos? Pregúntatelo y si nunca te paraste a pensar, hazlo y no pares hasta que puedas contestarte”, ha comenzado la misiva.

Una carta en la que la que fuese concursante de Masterchef Celebrity también ha confesado que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. “Ojalá eso me lo hubiesen enseñado porque créanme que marca la diferencia. Hoy soy feliz, mucho más feliz que en 50 años, ¿y sabéis por qué? Porque hoy sé lo que realmente me hace feliz. Probablemente, no se parece a lo que a ti te hace feliz, pero no pasa nada”.

¿La clave de su felicidad? Haber tomado las riendas de su vida y priorizarse ante los demás. “Me he pasado media vida estando en mil sitios que no quería estar, pero, ¿cómo iba a decir que no? Había que estar, sonreír, aguantar… pero esto se acabó. Hoy manejo mi vida o al menos lo intento y soy consciente de cada cosa que hago. Entiendo el porqué de muchas cosas que no supe gestionar, hoy sé porque sufrí y porque lloré y hoy voy donde quiero y vuelvo donde quiero. Sin miedos, sin importarme el qué dirán. Hoy soy definitivamente libre. Hoy me da igual que el mundo gire, yo giro a mi antojo. Y no sé muy bien si lo que hago está bien o mal, pero no me preocupa. Mi vida es mía y a la única a la que tengo que rendir cuentas es a mi misma”.

¿Será esta la manera de la diseñadora de contestar a la enigmática declaración que hizo Enrique Solís este 6 de junio con motivo de su 34 cumpleaños? “Han pasado muchas cosas en este año: he amado, aunque también me he roto por la mitad, he disfrutado y reído más que nunca. La vida duele, si no duele es que no estamos vivos. Somos nuestras experiencias. No perdáis el tiempo, pero tampoco corráis demasiado. Nada ni nadie es tan importante. Al final solo seremos polvo, nos iremos solos y nadie se acordará de nosotros”. Las palabras de ambos parecen una declaración de intenciones, puesto que llegaban justo después de los rumores de crisis y el desmentido de Vicky asegurando que todo estaba bien.

La historia de amor de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solías ha estado marcada por la discreción. Su noviazgo salió a la luz el pasado mes de febrero, cuando la revista Diez Minutos publicó unas fotografías de los dos dados de la mano. Una relación que se confirmó en Roma, tal y como informó en exclusiva ¡HOLA!, donde fueron con motivo del cumpleaños de la diseñadora de moda. A su regreso a Madrid, Vicky también celebró una gran fiesta con todos sus amigos y seres queridos a la que no faltó el empresario que le dedicó unas bonitas palabras. “Feliz cumpleaños. Gracias por cuidarnos tanto. La vida es hoy”.

Sin embargo, Vicky y Enrique se conocían mucho antes porque ambos son naturales de Sevilla y comparten grupos de amigos y aficiones. El cuarto hijo de Carmen Tello y Miguel Ángel de Solís Martínez Campos es socio de la cadena hotelera One Shot y propietario de la firma de moda masculina The Seëlk. La diseñadora, por su parte, lleva más de 20 años triunfando con sus estilismos de novia, invitada y flamenca con su marca Victoria Colección.