Las enigmáticas palabras de Enrique Solís tras los rumores de crisis con Vicky Martín Berrocal

La relación entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís sigue rodeada por un halo de misterio. Desde hace algunas semanas planean los rumores de crisis entre la diseñadora y el empresario. Primero se habló del fin de la relación y después de una reconciliación. No obstante, el último mensaje del hijo menor de Carmen Tello vuelve a sembrar la duda en torno a esta historia de amor que se hizo oficial en la Feria de Abril de Sevilla. "He amado, aunque también me he roto por la mitad", dice Enrique en un mensaje lleno de incógnitas, ya que hasta ahora nunca había expuesto su situación personal.

El empresario ha lanzado una reflexión sobre el último año vivido el día en el que cumple 34 años. "Han pasado muchas cosas en este año: he amado -a veces instantes y en otras ocasiones para toda la vida-, aunque también me he roto por la mitad, pero justo después de ese momento, al levantarme -hay más motivos para continuar que para tirar la toalla- , he disfrutado y reído más que nunca. Sólo se trata de tener perspectiva y de tratar que lo externo no te perturbe demasiado", comienza su mensaje. Y prosigue revelando que no todo en la vida es un camino de rosas: "La vida duele, si no duele es que no estamos vivos. Somos nuestras experiencias, aprendizajes vividos y de las personas que nos rodeamos". Y lanza una advertencia: "No perdáis el tiempo, pero tampoco corráis demasiado -el camino es dónde está la felicidad-, nada ni nadie es tan importante y al final…solo seremos polvo y nos iremos solos, y nadie se acordará de nosotros".

-Vicky Martín Berrocal comparte por primera vez una fotografía junto a Enrique Solís

Esta reflexión ha ido acompañada de fotos de algunos de los momentos que ha vivido en el último año y en los que aparece solo junto a una copa de vino, en un photocall o disfrutando de un plato de pasta. Lo cierto es que aunque esta pareja nunca se ha escondido siempre se ha mantenido discreta en lo que a su relación se refiere, por lo que no es de extrañar que Vicky no aparezca en sus fotos. Sin embargo, estas palabras acerca del amor podrían ser una declaración de intenciones, ya que llegan después de los rumores de crisis y de las declaraciones de la diseñadora en las que aseguraba que todo estaba bien.

Solo el tiempo dirá si continúa esta historia de amor, que comenzó el 20 de febrero a raíz de que salieran a la luz unas fotos de ellos cogidos de la mano y que se fue afianzando con una escapada romántica a Roma, que publicó ¡HOLA! en exclusiva, el cumpleaños de Vicky Martín Berrocal o días de diversión en la Feria de Abril. La diferencia de edad en un principio no fue un impedimento para esta pareja -ella cumplió 51 años en marzo y él acaba de cumplir 34-. Veremos qué ocurre porque como ya comentó el hijo de Carmen Tello en ¡HOLA! se sintió algo ‘agobiado’ por el revuelo que suscitó su noviazgo. "Son muchas cosas personales y profesionales. No es nada fácil", señaló.