Sergio Peris-Mencheta explica cómo se encuentra tras el trasplante de médula

Mudo perdido, diarreico, con una llaga por boca, dolor de huesos, de cabeza, seis días con alimentación por vía, fabricando saliva como para una empresa de siliconas, ojos secos. Paso a paso". Así se encuentra Sergio Peris-Mencheta tras el trasplante de médula al que se sometió el pasado 28 de mayo en el hospital City of Hope Medical Center, situado en la ciudad de Duarte, California.

- La videollamada de Sergio Peris-Mencheta con más de 100 amigos antes de su trasplante de médula

Al actor, de 49 años, le espera una lenta y complicada recuperación, pero no le faltan ánimos. Compañeros de profesión como Silvia Abascal, Goya Toledo, Edu Soto, María Castro y Michelle Jenner le han enviado mensajes de ánimo y sus dos hijos, Río y Olmo, de 12 y 9 años, han llenado su habitación de dibujos de células sanguíneas (eritrocitos, neutrófilos y monocitos), lo que demuestra lo bien informados que están sobre la situación de su padre.

En estos momentos tan duros, el intérprete madrileño está comprobando que el amor, si es de verdad, no tiene límites. Su mujer, la actriz Marta Solaz, le acompaña día y noche en el hospital y su hermano, a juzgar por las palabras que le ha dedicado, ha sido su donante de médula. "Las células madre de Yonyon están a punto de aterrizar desde Madrid y en unas horas, estaremos juntos como uno solo. Gracias hermanito. Gracias madre naturaleza. Gracias vida", publicó antes de entrar en quirófano.

Peris-Mencheta anunció el pasado 22 de enero que se encontraba en pleno proceso de quimioterapia y un posterior trasplante de médula. "Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca", confesó el que fuera protagonista de Al salir de clase.

Meses antes de ingresar en el City of Hope Medical Center, uno de los mejores hospitales del mundo en la investigación, el tratamiento y la prevención del cáncer, el actor estuvo diez días ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. En aquella ocasión, no compartió su diagnóstico, tan solo este mensaje: "Más allá de todo lo vivido en este viaje (transformador donde los haya) quiero dar las gracias al equipo de médicos y especialmente al de enfermeros y auxiliares. Me he sentido muy bien cuidado. Gracias a todos los que os pasasteis por la 1224 a CUIDARme".