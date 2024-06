La declaración de amor de Luitingo a los tres hijos de Jessica Bueno que ha llegado al corazón de la modelo El cantante y la ex de Kiko Rivera no se han separado desde que finalizó 'GH VIP' y realizan todo tipo de planes juntos

La relación de Jessica Bueno (33) y Luitingo (32) se consolida a cada minuto. Desde que salieron de la casa de Gran Hermano VIP 8, la modelo y el cantante se han vuelto inseparables y están disfrutando de numerosos planes en compañía de los tres hijos de la influencer: Fran (10), Jota Jr (7), y Alejandro (2). Ahora, el cantante se ha querido sincerar y ha compartido una fotografía con los pequeños explicando cómo es su verdadera relación.

Los tres hijos de la modelo han conectado a la perfección con Luitingo, algo que hace muy feliz a Jessica Bueno, quien no oculta lo enamoradísima que está de Luitingo. El artista ha compartido una fotografía en la que aparece junto a los dos hijos mayores de Jessica, Francisco y Jota Jr — recordemos que el primero nació durante su relación con Kiko Rivera y los otros dos en su matrimonio con Jota Peleteiro —. Junto a la instantánea, ha revelado que "mis enanos se han convertido en algo imprescindible en mi día a día. No me dejan ni a sol ni a sombra. Los quiero a reventar".

El mayor orgullo de Jessica Bueno, sus tres hijos de once, siete y dos años

Pero eso no es todo, porque también ha contado que se han vuelto inseparables: "Estamos todo el día juntos, nos reímos, jugamos nos contamos secretitos, y encima son nobles y buenos. Os adoro y gracias por aparecer en mi vida, chulos míos". No es la primera vez que habla de ellos, ya que hace poco los definió como "corazones andantes", haciendo alusión a lo bondadosos que son: "Yo estoy muy orgulloso de haber entrado en esta familia, de sus niños, que son para comérselos", explicaba.

Jessica Bueno se declara públicamente a Luitingo: 'Sí, estoy enamorada'

La vida del cantante, cuya música es parte de la banda sonora de Operación Camarón, ha dado un giro de 180 grados en esta última face, ya que ha iniciado una nueva etapa en Bilbao con Jessica. Se han convertido en una auténtica piña, y a través de sus perfiles públicos es habitual verles intercambiar mensajes de amor. De hecho hace unos meses, Luitingo quiso hacerle una promesa muy importante a su chica: "Toda la belleza extrema que tienes exterior, la tienes el doble de interior. Compartir contigo cualquier segundo, es una dosis de vida y alegría para mí. Te desearé toda mi vida todo lo bueno del mundo. Eres una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida, te lo juro por Dios. Te amo, te adoro, te admiro, y cuenta siempre con mis abrazos, mis bromas y mis besos, porque los tendrás".

Por su parte Jessica recuperó junto al artista la ilusión tras una etapa personal complicada marcada por su separación de Jota Peleteiro y por la ruptura con Pablo Marqués. La modelo ha echado la vista atrás en Un cuento imperfecto y ha explicado que en sus anteriores relaciones su voz "no tenía peso", que sentía que ella no importaba y que se dejó llevar por el conformismo. "Yo estaba centrada en mi familia, en cuidar a mis hijos, pero sin pensar en lo que yo quería... Hasta que abrí los ojos", contaba

Jessica Bueno disfruta con sus hijos de las tradiciones navideñas mientras Luitingo se confiesa