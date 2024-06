¿Te acuerdas de 'Embrujadas'? La mítica serie vuelve al foco tras las palabras Shannen Doherty

Embrujadas fue una de las series del momento a finales de los 90 y principios de los dos mil. La ficción marcó a toda una generación que se reunía sin falta todas las tardes en torno a su televisor para no perderse las aventuras de las tres hermanas brujas de San Francisco: Phoebe, Prue y Piper, interpretadas por Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs, respectivamente. Esta mágica producción ha dado mucho de qué hablar desde que la protagonista de Sensación de vivir abandonara el proyecto en la tercera temporada, muriendo su personaje y entrando entonces en la ficción Rose McGowan como Paige. Ahora, regresa nuevamente a la actualidad porque la actriz de BH90210 ha revelado el motivo de su ausencia en el último episodio de la serie.

Durante ocho temporadas el público acompañó a las hermanas Halliwell en una historia que mezclaba magia, fantasía, misterio y las historias sentimentales de las protagonistas. Pero todo cambiaba para los fans al final de la tercera temporada cuando, en 2001, Shannen, que también dirigía algunos episodios además de actuar, fue despedida de la serie por la mala relación que mantenía con Alysa Milano durante el rodaje y por las presiones que esta última ejerció sobre los responsables de la ficción para que, debido a aus desavenencias personales, eligieran entre ambas.

Por esta razón, el personaje de Doherty era asesinado por el demonio Shax tras volver atrás en el tiempo y repetir el mismo día para salvar a su hermana Piper. La salida de la querida actriz fue muy sentida por los fans. Pru siguió estando presente en la serie y se hacían referencias hacia ella constantemente, por lo que los seguidores esperaban que, en 2006, en el capítulo final, donde se le hizo un homenaje, apareciera para darle la despedida que merecía. No fue así y ahora, a través de su podcast Let's Be Clear, donde ha respondido a algunas preguntas de sus fieles, ha desvelado por qué tomó la decisión de no trabajar en ese episodio pese a haber sido invitada.

La actriz de Darkness of Man, de 52 años, ha reconocido con rotundidad que "lo lamento en cierto sentido. Lo siento por los fans. Pero no me arrepiento por mí". Shannen Doherty tuvo una razón de peso y esa no fue otra que la de salvaguardar su salud mental. "Estaba tan increíblemente destrozada por el despido que creo que, incluso años y años más tarde, si hubiera entrado en ese set, todo se me habría removido y me habría devastado de nuevo", ha afirmado.

Por su parte, el pasado mes de febrero, Alysa Milano se defendía sobre el tema del despido de Shannen y la polémica generada al respecto. "No conozco otra serie que haya tenido el éxito que tuvo Embrujadas y de la que el reparto todavía hable mal de la experiencia de rodaje un cuarto de siglo después", señalaba Milano. "Esto fue hace tanto tiempo que cualquier intento de reinterpretar estas historias por parte de alguien es simplemente revisionismo histórico", aseguraba entonces.

Días después, la protagonista de La fortaleza le daba la réplica y se reafirmaba en todo lo que había dicho anteriormente aseverando que "simplemente contamos la verdad porque la verdad importa". La artista, que padece cáncer de mama desde 2015, afirmaba que "en este punto de mi vida, con mi diagnóstico, luchando contra una terrorífica enfermedad cada día de mi vida, es increíblemente importante para mí que la verdad sea contada para que se oponga a la narrativa que otros han publicado contra mí. Lo contamos juntas. Contamos nuestra verdad y la mantenemos. No hay un revisionismo de la historia en la verdad que sé que contamos", explicaba.

"Recuerdo los hechos como si todavía estuviera viviendo en ellos", señalaba la intérprete. Quien añadía además que "lo que alguien podría llamar drama es un trauma real para mí que he vivido durante muchísimo tiempo. Solo pasar por mi batalla contra el cáncer hizo que decidiera abordar este trauma y abrirme y ser honesta con ello. Así es como podía recuperarme de un trabajo que me fue arrebatado porque alguien quería ser la número uno en la lista de llamadas. Esa es la verdad", apuntaba