La iniciativa solidaria de la marca Silbon para convertir en 'astronautas' a los pacientes más pequeños de La Paz

La unidad infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid lleva años humanizando sus intalaciones para hacer que la estancia de los pacientes más pequeños sea lo más agradable posible. Gracias a esta iniciativa, disfrutan de un parque en la azotea del edificio para que pudieran jugar al aire libre, les visitan payasos y tienen coches de juguete que conducen directamente a un quirófano decorado como si fuera el espacio. Sus médicos llevan pijamas de colores y desde 2019 sus padres puden estar con ellos en la sala de operaciones hasta que se quedan dormidos por la anestesia. Sentirse protegidos en un momento así es crucial para reducir el estrés y la ansiedad, mejorando significativamente los resultados postoperatorios.

Tan solo les faltaba un detalle para lograr que su estancia fuera todavía más alegre y colorida: que los pijamas de los pequeños pacientes fueran tan divertidos como los de sus médicos. Y ahí estaba la firma Silbon para hacer realidad sus sueños.

Esta marca cordobesa, fundada en 2009 por Pablo López y Rafael Díaz, se pusó en contacto con el hospital y en tiempo récord diseñaron, fabricaron y donaron 1.340 pijamas para el programa de acompañamiento infantil en quirófano. A partir de ahora, el uniforme de los pacientes más pequeños está en línea con la decoración y temática de las salas de operaciones, que incluyen vinilos infantiles de astros, estrellas y el sistema solar.

Pablo López, SEO de Silbon, ha mostrado el nuevo 'uniforme' infantil junto a tres personas claves en este proceso: Susana Noval Martín, subdirectora médico del Hospital Universitario de La Paz; Herminia Ramos Román, subdirectora de enfermería del Hospital Universitario La Paz; y Pascual Sanabria Carretero, jefe de sección de anestesia del Hospital Universitario de La Paz.

"Es un placer formar parte de este proyecto. Hemos trabajado en este proyecto con mucha emoción e ilusión con la idea de hacer más llevadero", ha dicho Pablo López en la rueda de prensa. "Han tenido una idea maravillosa con los marcianos, que a mí me gustan mucho", ha añadido la doctora Susana Noval Martín sobre el diseño de los pijamas.

A esta presentación tan especial han asistido grandes amigos de la firma, como Cari Lapique, Álvaro Castillejo o los modelos Javier de Miguel y Beltrán Lozano.

Cari Lapique nos ha contado que se siente muy orgullosa de la acción solidaria de Silbon. "Ser abuela es lo que más feliz me hace del mundo y estoy muy sensibilizada con el tema de los niños. Me da mucha pena que los niños sufran, así que todo lo que se pueda hacer por ellos me parece bien", ha señalado.

Álvaro Castillejo, por su parte, nos ha comentado que se trata de un "proyectazo". "Todo lo que tenga que ver con ayudar a los niños que están en los hospitales me parece una iniciativa estupenda y por eso estoy aquí apoyándoles".

A Javier de Miguel, que es imagen de la firma, le ha parecido una gran idea. "Los niños se duermen en quirófano 'viajando al espacio' y, cuando se despiertan, están de nuevo en la tierra junto a sus padres", ha declarado al ver las naves espaciales, los cohetes, las estrellas y los marcianos que adornan los nuevos pijamas de los pacientes.

Por último, Beltrán Lozano, protagonista de la nueva campaña de Silbon junto a su novia, Daniela Figo, ha expresado que se trata de un proyecto muy "bonito" que hará un poquito más fácil la entrada de los niños a quirófano. "Entre todos aportan su granito de arena para hacerles estos procesos mucho más llevaderos".