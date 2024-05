Lanza un nuevo single titulado 'Ave Fenix' Rosario Mohedano se sincera sobre el peor momento de su vida y la detención de su ex, Antonio Tejado La sobrina de Rocío Jurado, que cumple 25 años de carrera, asegura que durante un tiempo no quería salir ni relacionarse con la gente

Ave Fenix es el título que Rosario Mohedano ha elegido para su nuevo single, un tema en el que recorre su historia personal y que simboliza las vicisitudes que ha atravesado en sus 45 años de vida. La artista, que cumple 25 años de carrera musical, asegura en unas sinceras declaraciones que este tema es un recordatorio de que todo el mundo "tiene derecho a avanzar y equivocarse". La artista confiesa sus momentos anímicos más complicados y habla sobre la reciente detención de su expareja Antonio Tejado, padre de su hijo mayor y que es uno de los investigados tras el robo en casa de la también cantante María del Monte, en agosto del año pasado.

Aunque no quiere ahondar mucho en este tema, Rosario asegura que no le afectó este tema porque su hijo tiene sus necesidades cubiertas. Explica que sí tuvo que retrasar el estreno de este single, porque la fecha prevista coincidió con la publicación de la noticia. "Estar tanto tiempo en esta profesión te enseña a que debes tener paciencia y que a veces es mejor no estar. Yo estaba con quien debía y tenía que estar, que era con mis hijos, sobre todo con el mayor" asegura en las páginas de Semana.

Repasando su vida, la intérprete, hija de Rosa Benito y sobrina de la recordada Rocío Jurado, asegura que atravesó momentos muy difíciles debido a la presión y las críticas. "Estuve en una época en la que no quería salir, no quería enfrentarme a la gente" asegura. Incluso habla, emocionada, de una ocasión en la que su hijo la encontró sin querer salir de la cama. "Me acuerdo de estar en la cama tirada con la manta hasta el cuello y sin querer saber nada de nadie. Yo no sé cuántas horas pudieron pasar, pero mi hijo mayor, que era pequeñito en ese momento, se metió en la cama y me dijo: '¿Mamá, estás malita?'".

Añade que entonces no tenía ganas de vivir y que era "pura tristeza". "Me hicieron llegar a creer que por el mero hecho de respirar ya estaba molestando a alguien" asegura. Dice que fue gracias a la música y a su familia como supo salir del bache, pues se dio cuenta además de que su hijo tenía en ella un ejemplo de lucha y constancia. Dedica Rosario unas tiernas palabras a su marido, Andrés Fernández, padre de sus dos hijos menores, Alejandra, de 12 años, y Andrés, de 10, con quien se casó en 2011. "Estoy superagradecida a la vida por haberme puesto delante a Andrés" dijo, añadiendo que sigue igual de enamorada que el primer día. También tuvo palabras de alabanza hacia su madre, a la que define como muy trabajadora, y su padre, a quien le gustaría tener más cerca.

Una separación conflictiva

Rosario Mohedano y Antonio Tejado dieron la bienvenida a su hijo, al que pusieron el mismo nombre de su padre, el 14 de noviembre de 2008 en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena en Sevilla, un año después de comenzar su relación. Tres meses después del nacimiento del bebé, Rosario anunciaba su ruptura. No descartaba sin embargo una reconciliación que nunca llegó. "Yo sigo enamorada del padre de mi hijo", señalaba. Confesó con el tiempo Antonio Tejado, que uno de los motivos principales de su ruptura fue que él había sido infiel.

La separación de la pareja estuvo marcada por el intercambio de duras acusaciones y la sobrina de Rocío Jurado incluso demandó a Tejado. "Nos metimos en un tema de juzgados e historias y yo decidí no volver a tener relación. Me da mucha pena" comentó él en Gran Hermano. Lamentaba entonces el desencuentro que tenía con su ex pues pensaba en su hijo, que ya había crecido. Tras dejar atrás aquellos momentos Rosario rehízo su vida junto a Andrés Fernández, padre de sus dos hijos pequeños.

Tejado ha acaparado multitud de titulares desde que se conoció su presunta implicación en el robo a la casa de su tía, María del Monte, con quien mantenía una cercana relación. Después de ingresar en prisión el pasado febrero, el juez del caso, tras varias peticiones de la defensa, le ha dejado en libertad con la condición de que acuda a firmar dos días por semana en el juzgado y que no se acerque a María del Monte y su pareja, Inmaculada Galván. Rosario Mohedano, se ha mantenido muy discreta en lo referente a este caso, rompiendo únicamente su silencio para responder a algunos mensajes en las redes sociales.