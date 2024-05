La exmujer de Josep María Mainat acepta 8 meses de cárcel por agredirle, semanas antes del juicio por presunto intento de asesinato

Quedan apenas dos meses para que Angela Dobrowolski, exmujer del productor Josep María Mainat, comparezca en el juzgado por el presunto intento de asesinato de su exmarido. Será el 15 de julio cuando de comienzo en la Audiencia de Barcelona el proceso en el que se juzgará a Ángela por haber inyectado a su exmarido insulina en la madrugada del 23 de junio de 2020 con la presunta intención de matarle. Esto le causó un coma hipoglucémico al productor del que logró recuperarse. La Fiscalía pide 16 años de prisión en este controvertido proceso que acaparó titulares hace cuatro años. No es sin embargo la única causa que tenía abierta Dobrowolski, que además se enfrentaba a una demanda por un delito de agresiones en el ámbito familiar en 2019 (le arrojó un tarro de cristal a Mainat que le causó una herida).

Es precisamente este proceso, por el que pedían 9 meses de prisión para Ángela, el que ya se ha cerrado después de que la defensa de Dobrowolski llegara a un acuerdo. Ángela reconoció los hechos ante el titular del juzgado de lo penal número 19 de Barcelona después de llegar a un acuerdo con la fiscalía, por el que ha sido condenada a ocho meses de prisión, así como a la prohibición de tenencia de armas durante dos años y una orden de alejamiento y comunicaciones de un año y ocho meses. El juez acuerda suspender la pena de cárcel durante tres años, siempre que Ángela no vuelva a delinquir en ese período y mientras desarrolle un curso de reeducación en violencia doméstica.

Josep María Mainat estuvo en el juzgado pero no tuvo que prestar declaración sobre lo sucedido. De hecho había retirado la acusación contra su exmujer. "Yo, encantado de la vida de no tener que declarar por esto. Es un caso que sucedió hace cinco años. Las lesiones eran entonces muy aparatosas, tenía la cara ensangrentada pero en realidad eran leves" declaró el productor a la salida. Mainat se manifiesta preocupado por lo que ocurra en el proceso que comienza el 15 de julio (palabras recogidas por La Vanguardia). "A mí me gustaría que se aclarase qué sucedió esa noche. Yo no acusé a Ángela de nada. Solo dije 'ha pasado esto' y los Mossos investigaron. Mi hijo sí la acusó pero yo quiero aclarar qué ocurrió y espero que ella tenga explicaciones suficientes, amplias y convincentes de todas las cosas algo inexplicables que sucedieron ese día. Explicables solo si hubo un intento de asesinato pero si no lo hubo, quiero saber cuál es su versión, por qué hizo eso, por qué fue a la nevera, por qué… Todo" aclara.

La cronología del sorprendente caso.

1 de octubre de 2020. El caso Mainat salta a las páginas de la prensa convertido en un rocambolesco suceso. Transciende primero que un juez de Barcelona investiga el supuesto intento de asesinato de Josep María Mainat, productor audiovisual y componente del grupo humorístico La Trinca de 76 años, a manos de su mujer Angela Dobrowolski, con la que tiene dos hijos de 4 y 8 años. Mainat tiene además otro hijo Pol, fruto de su unión con la actriz Rosa María Sardá, y otros dos hijos adoptados, de una relación posterior a la que mantuvo con la recordada artista.

Angela fue detenida tras encontrarse indicios de que, en junio, habría inyectado insulina a su marido mientras este dormía, lo que provocó que entrara en coma. Mainat tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital aunque se recuperó. Ella quedó en libertad con cargos, investigada por tentativa de asesinato con alevosía. Se especuló con que los motivos de lo sucedido tendrían que ver con el proceso de separación en el que estaba inmersa la pareja desde hacía seis meses. Dobrowolski, que seguía pasando noches en la residencia familiar con sus hijos, habría accedido a la cuenta de correo de Mainat y habría descubierto los papeles del divorcio. En el testamento se especificaba que si el matrimonio se divorciaba o estaba en trámites, ella quedaba excluida de la herencia

2 de octubre de 2020. El caso empieza a enredarse. Algunas personas dan datos insólitos como que en casa de Mainat convivían 25 personas. Una mujer, Alina, trató de acceder a la vivienda de Mainat y se identificó como la novia de Gabriel, un hombre al que se relacionaba con Angela. Se dijo entonces que Angela alquilaba habitaciones a escorts. El hijo de Mainat negó conocer ninguno de estos datos, igual que su padre que, según dijo Pol, estaba consternado por lo sucedido.

Ángela empezó a aparecer en público con peluca y gafas de sol y se defendió de las acusaciones, apuntando a que había sufrido un "abuso psicológico, emocional y físico" en su matrimonioy calificando al productor de "calculador". El 25 de octubre de 2020 se produjo la primera declaración de Mainat en el juzgado y a Ángela se le impuso una orden de alejamiento, pero no prisión.

4 de noviembre de 2020. Se desaloja a Angela Dobrowolski de la residencia de Barcelona que compartía con el productor y se otorgó a este la custodia de los niños y el uso de la casa. Mainat denuncia que han desaparecido objetos de valor de la caja fuerte de la casa.

24 de noviembre de 2020. Ángela trata de entrar en la vivienda del productor con Gabriel, su pareja. Son detenidos por la policía. Entonces Mainat se confiesa preocupado por el estado mental de su exmujer, una preocupación que ha repetido a lo largo de estos años.

Enero de 2021. Después de haber sido detenida en varias ocasiones tratando de entrar en casa del productor, violando así al orden de alejamiento, el juez decreta prisión provisional y sin fianza. En el mes de julio de 2021 sale de la cárcel.

Octubre de 2022. Ángela es condenada a dos años y seis meses por falsificar diferentes cheques a nombre del empresario en verano de 2020, cuando ya no estaban juntos.

Marzo de 2023. Dobrowolski es detenida por hacer estallar un explosivo casero en el rellano de un bloque de pisos de Barcelona, donde ya había atacado a sus residentes en ocasiones anteriores, con una pistola de balines y un líquido tóxico.

Julio de 2023. Se decreta prisión sin fianza para Ángela por seis presuntos robos en una casa.

Julio 2024. Se celebrará el juicio por presunto intento de asesinato, cuestión que Mainat sigue sin creerse. "Pensar que la persona que es tu mujer, o que lo ha sido, quiere hacer algo tan terrible como quitarte la vida y dejar a sus hijos sin padre, cuesta mucho de asumir. Interiormente me resisto a creerlo" declara el productor a La Vanguardia. El fundador de la productora Gestmusic y Angela Dobrowolski, a quienes separa una diferencia de 35 años de edad, se casaron en el año 2012 y tienen dos hijos en común de 12 y 8 años de edad. "Después del divorcio todo ha sido un desastre. Siempre he pensado que necesitaba ayuda y de hecho, la pidió en algún momento. Pero luego dejó de creerlo y cuando una persona deja de creer que necesita ayuda, no se le puede obligar" ha dicho el productor.