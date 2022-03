Josep María Mainat declara en otro de los frentes judiciales abiertos con su exmujer

Josep María Mainat ha vuelto al juzgado para declarar en otro de los procesos judiciales que le enfrenta a su exmujer Angela Dobrowolski. El productor no ha hecho declaraciones a su llegada al edificio pues, según dijo brevemente, tenía prisa. “Estoy llegando tarde, o sea que si me permitís que tengo que entrar” señaló antes de dirigirse a la cita que tenía en torno al mediodía. Una vez finalizada la comparecencia aseguró que había ido todo bien pero que por consejo judicial no podía dar demasiados detalles. "Me encuentro muy harto de todo. Me lo he tomado con cierta filosofía y sentido del humor, pero ya quiero que todo termine" apuntó. La cuestión que se iba a tratar no era la del supuesto intento de asesinato del que está acusada su exmujer, sino unas denuncias por lesiones que interpusieron el uno contra el otro el pasado verano. Todo ocurrió en agosto, semanas después del supuesto intento de asesinato, cuando Mainat estaba en su residencia de Canet de Mar con sus hijos.

Hasta allí se desplazó Angela con la intención de ver a sus hijos, lo que provocó el enfrentamiento. Según señala la demanda de medidas urgentes solicitadas en la demanda de divorcio (se hizo pública en RAC 1), “Dobrowolski se presentó a las 22 horas en Canet, donde Mainat se encontraba de vacaciones junto a los hijos en común y un tercer hijo fruto de un matrimonio anterior, de 15 años”. “La mujer pretendió llevarse consigo a los hijos en común y, al negarse Mainat, terminó agrediéndolo a él y a su hijo M., a quién mordió en el brazo”, señala el documento. Mainat interpuso así una demanda por lesiones, igual que su exmujer, que argumentó que había sido ella la agredida en aquel incidente.

Varios frentes judiciales

Un cruce de acusaciones que abrió un nuevo frente judicial entre la expareja, inmersa en el proceso de divorcio y el caso de presunto intento de asesinato. Angela ya declaró por estas denuncias cruzadas hace unos días. “Me siento muy triste, desesperada ante la rigidez del sistema judicial, lo que debe pensar es que se está haciendo daño a unos niños pequeños, mis hijos no han salido beneficiados de esto” aseguraba Angela, que tiene una orden de alejamiento de sus hijos ordenada por el letrado que lleva su caso de divorcio.

El último capítulo del enfrentamiento de Josep María Mainat y Angela Dobrowolski ocurrió a finales del mes de noviembre. Angela fue detenida por intentar irrumpir en la vivienda del productor en Canet de Mar y de nuevo tuvo que ser denunciada. “No reconozco a la Angela que conocí. Y visto lo visto, creo que es capaz de hacer cualquier cosa y no sé dónde está el límite” explicó Mainat en el programa Tot es mou. Comentó que su deseo es que su exmujer esté bien, sobre todo por los dos hijos que tienen en común, y aseguró que lo único que quiere es que se sepa la verdad de lo que pasó la noche en la que sufrió una sobredosis de insulina. “Lo único que quiero es que se aclare lo que sucedió realmente” explicó.

