Josep María Mainat, preocupado por su mujer, que permanece detenida

Josep María Mainat se ha confesado cansado y preocupado por la situación que atraviesa en las primeras declaraciones que ha hecho tras la nueva detención de su exmujer Angela Dobrowolski. El productor se trasladó hasta Canet de Mar para interponer una denuncia contra Angela, que fue detenida junto a Gabriel, su actual pareja, por intentar entrar en la residencia que tiene allí Mainat. “Los Mossos me han dicho que no pueden actuar si el propietario no denuncia. Estoy aquí para denunciar lo que ha pasado, se los han llevado detenidos, pero yo tenía que explicar lo que ha pasado” contó. Las cámaras de seguridad grabaron a los presuntos asaltantes en las inmediaciones de la casa, con la intención supuestamente de robar lo que hay en su interior -ya habían intentado entrar en verano-.

Fue gracias al sistema de vigilancia que tiene instalado como se enteró el productor de lo que estaba ocurriendo. “Yo me he enterado por las cámaras que tienen detector de movimiento. Lo que yo he visto es que varias de las cámaras estaban desviadas. Después hemos llamado a los Mossos inmediatamente, ha ido todo muy rápido” explicó, añadiendo que luego les detuvieron. El productor se ha confesado preocupado por el estado mental de su exmujer y también por las repercusiones que la situación que atraviesan están teniendo sobre sus hijos. “Me preocupa, es verdad. Yo estoy seguro de que tiene algo pero en este tipo de cosas no se puede obligar a alguien a pedir ayuda si no quiere. Ojalá lo haga, ojalá pida ayuda. Tiene que recuperarse, en los próximos años tiene un juicio muy duro, tiene que encararlo con un buen estado de ánimo, como una persona sensata” dijo sobre su exmujer.

Sigue bajo custodia policial

Angela Dobrowolski permanece bajo custodia después de que el juez rechazara la petición de habeas corpus que presentó, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El procedimiento de habeas corpus es el derecho que tiene todo detenido a comparecer de manera inmediata ante el juez para que determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse. Tras examinar el caso, el juez concluyó que su detención fue ajustada a derecho, así que Dobrowolski seguirá en custodia policial hasta que los agentes terminen el atestado y pase a disposición judicial en el plazo legal. La detención se produce en medio del proceso por presunto intento de asesinato del que está acusada Angela, que habría intentado matar a su exmarido inyectándole insulina mientras dormía.

El pasado 5 de noviembre, fue desalojada de la casa del productor en el barrio de Horta, en Barcelona, después de que la magistrada que se ocupa de su divorcio así lo ordenara. Días después, el exintegrante de La Trinca denunció públicamente lo que se había encontrado al volver al inmueble. Según dijo, la casa había sido saqueada. “Han roto la caja fuerte con herramientas más o menos profesionales. Dentro estaban las joyas de la familia, que tenían un cierto valor material, pero sobre todo valor sentimental", lamentó en El programa de Ana Rosa.

