Detienen a la mujer de Josep María Mainat por intentar asaltar su casa

La policía ha detenido esta mañana a Angela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, acusada de intento de robo y ocupación de la propiedad que el fundador de Gestmusic tiene en Canet de Mar (Barcelona), según ha informado El programa de Ana Rosa. En estos momentos, se encuentra junto al que sería su pareja actual, Gabriel, en los calabozos de la localidad de Arenys de Mar a la espera de ser puestos a disposición judicial en las próximas horas. Las cámaras de seguridad han grabado a los presuntos asaltantes en las inmediaciones de la casa, con la intención, tal y como apunta el espacio matinal, de instalarse en el domicilio y robar lo que hay en su interior. No es la primera vez que trata de entrar por la fuerza en esta segunda residencia, ya que también lo intentó en verano.

Josep Mainat denuncia que su vivienda de Barcelona ha sido saqueada

Esta detención se suma a la lista de acusaciones a las que Angela tiene que hacer frente en los juzgados después de que se abriese una investigación por tratar presuntamente de asesinar a su marido inyectándole insulina. Acumula también otra denuncia por robo en otro domicilio de Mainat. El pasado 5 de noviembre, fue desalojada de la casa del productor en Barcelona, después de que la magistrada que se ocupa de su divorcio así lo ordenara. La comitiva judicial recorrió la vivienda, situada en el barrio de Horta, junto a Angela, que estaba acompañada por sus abogados, y cambió también la cerradura de la puerta principal, pero la tranquilidad duró poco para Mainat que unos días después denunciaba que su casa había sido saqueada. El exintegrante de La Trinca denunció públicamente que se había encontrado un escenario desolador al volver al inmueble. Según sus palabras, la casa estaba "bien, pero lo que es el contenido de la casa ha sido totalmente saqueado. Han roto la caja fuerte con herramientas más o menos profesionales. Dentro había las joyas de la familia, que tenían un cierto valor material, pero sobre todo valor sentimental", se lamentaba ante las cámaras de El programa de Ana Rosa.

Reencuentro en los juzgados

Ahora, dos semanas después de esta denuncia, se produce la detención de Angela, que tiene una orden de alejamiento que no le permite acercarse a menos de 1000 metros de distancia de su marido y sus hijos. Además, en la vista judicial del pasado mes de octubre la Jueza dictó la retirada de su pasaporte y la obligación a comparecer en el juzgado. Tras este encuentro, Josep María afirmó que iba a pedir un informe psicológico de la acusada, ya que quiere que la madre de sus hijos "esté en buen estado". También recordó cómo habían sucedido los hecho que desencadenaron toda esta sucesión de infortunios. “Esto empezó en enero cuando decidimos separarnos. Por tanto, no es un tema de infidelidad, sino de engaño", explicó antes de contar lo que ocurrió el día de autos: "Cuando me desperté estaba muy aturdido y lo último que recordaba era que Angela me estaba poniendo unas inyecciones".

Su mujer, por su parte, solo rompió su silencio en una entrevista en En el punto de mira, en la que calificó a Josep María, con el que tiene dos hijos menores de edad, de frío, calculador, controlador, vengativo o abusivo. También se defendió de la acusación de intento de asesinato al productor por el que está siendo investigada. En este sentido, insistía en que en el atestado hay incoherencias y que en la detención hubo errores.

