Angela Dobrowolski, condenada a dos años y medio de prisión por falsificar cheques de su ex, Josep Maria Mainat

Un nuevo problema legal llega a la vida de Angela Dobrowolski, exmujer del productor televisivo Josep María Mainat. El Juzgado Penal 1 de Barcelona la ha condenado a dos años y seis meses por falsificar diferentes cheques a nombre del empresario en verano de 2020, cuando ya no estaban juntos. Además, se le ha impuesto una multa de 1.8000 euros. Tal y como recoge la sentencia, actuó "con el fin de lograr un injusto provecho patrimonial" al coger el talonario de su entonces marido y, sin su consentimiento, rellenar un cheque por un valor de 1.200 euros. Lo cobró en una entidad bancaria en la que enseñó el DNI de su hermana, cuya firma también simuló.

Más tarde, Dobrowolski procedió de una manera muy similar con un segundo cheque, en esta ocasión de 2.900 euros. La juez encargada del caso ha indicado que la ex del componente del grupo humorístico La Trinca fue a cobrarlos siempre ocultando sus rasgos físicos para así no ser descubierta al no reconocerse su cara. A la que fuera mujer de Mainat y madre de sus dos hijos pequeños se le ha impuesto además una multa de 1.800 euros y tiene un plazo de diez días para presentar un recurso de apelación ya que no se trata de una sentencia firme.

Cuando prestó declaración en el juicio, Dobrowolski explicó que había rellenado los cheques pero no los firmó. Sostuvo que fue al ser detenida por los Mossos d'Esquadra cuando se enteró de que estaban firmados. Contó también que había llegado a un acuerdo con su exmarido para que este diese la entrada de un piso en el que iba a vivir su hermana, recién llegada a Barcelona, y a cambio Mainat podría tener a los pequeños Jana y Joan Ramón los días de vacaciones que quisiera. Explicó que hizo un pacto con Mainat, en el que él le pagaba la entrada de un piso a una hermana de Dobrowolski que había venido a vivir a Barcelona y, a cambio, la acusada le dejaba los niños los días de vacaciones que el productor quisiera.

Inicialmente Mainat era la acusación particular, pero se retiró ya que su entidad bancaria le devolvió el dinero de los dos cheques y no se sentìa perjudicado. "Me enfadé un poco porque alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado y no tengo ningún interés en que este juicio llegue a ningún fin especial", aseguraba el productor, que ha estado al frente de programas tan exitosos como Operación triunfo y Crónicas Marcianas. El empresario, padre de un hijo mayor junto a la recordada Rosa María Sardá, quiere que se terminen estos "juicios pequeños" y que su equipo legal se centre en el presunto intento de homicidio por parte de su exmujer.

En octubre de 2020 se conoció la detención de Angela Dobrowolski tras hallarse indicios de que había intentado matar ese verano a Josep María Mainat inyectándole insulina mientras dormía, provocándole un coma por la diabetes que padece. La intención de ella era, según fuentes policiales y judiciales, frustrar los trámites de divorcio y optar a la multimillonaria herencia de su entonces marido. Estábamos solo en el primer capítulo de un caso que conmocionó al mundo de la televisión y que continuó con otros movimientos como las cuatra detenciones de Dobrowolski o su última entrada en prisión por romper la orden de alejamiento del productor.