Josep María Mainat confiesa por primera vez que teme a su exmujer: 'Creo que es capaz de hacer cualquier cosa'

Josep María Mainat se ha sincerado en un programa de televisión por primera vez desde que se conoció el supuesto intento de asesinato de su exmujer Angela Dobrowolski. El productor, que hace solo unos días tuvo que volver a denunciarla por el supuesto intento de asalto a su casa de Canet de Mar, ha contado que no sabe lo que le ha pasado a Angela, a la que no reconoce. Por primera vez además asegura que siente miedo pues no sabe hasta donde puede llegar. “No reconozco a la Angela que conocí. Y visto lo visto, creo que es capaz de hacer cualquier cosa y no sé dónde está el límite” explicó en el programa Tot es mou, añadiendo que ha contratado incluso a una persona de seguridad para protegerse.

Continuó asegurando que lo que quiere es que Angela reaccione pues, como dijo hace unos días, tiene que afrontar el juicio por presunto intento de asesinato. “Tiene que demostrar que es una persona sensata e incapaz de asesinar a su marido” dijo el exintegrante de La Trinca. Añadió además que le ha pedido que reaccione y pida ayuda: “Todos se la darán, incluso los que la rodeamos”. Echando la vista atrás, Mainat habló con cariño de la relación que les unió. “Yo la querré siempre, hemos estado juntos diez años, hemos sido felices y tenemos dos niños fantásticos; lo que sí está estropeado es el enamoramiento”. Además manifestó su confianza en que un día las cosas entre ambos mejoren, no recuperar “la relación matrimonial”, pero sí “la humana”.

En su vida aparecieron personas tóxicas

Apunta uno de los posibles motivos del cambio que ve en Angela, que serían las nuevas relaciones que han entrado en su vida. “Conoció a personas tóxicas. Creo que ha empezado a tener problemas psíquicos” dijo. Le cuesta mucho creer que su mujer intentara acabar con su vida, pero entiende que si lo hizo podría ser una consecuencia de ese cambio que ve en ella. Una condena no sería un triunfo para él, no obstante. “Lo único que quiero es que se aclare lo que sucedió realmente”. Hace poco el productor pudo entrar de nuevo en su casa de Barcelona, después de que Angela fuera desalojada por orden del juez y, tras revisarla, se dio cuenta de que faltaban algunos objetos como una guitarra de coleccionista (regalo de su hijo), una televisión o los discos de oro de La Trinca.

Angela Dobrowolski está acusada de intentar supuestamente asesinar a su exmarido inyectándole insulina mientras dormía. Se especula que sus motivaciones pudieron ser económicas, pues estaba en trámites de divorcio del productor. En medio de este proceso, fue detenida de nuevo el pasado día 24 de noviembre por intentar supuestamente entrar en la casa de Canet de Mar, propiedad de Mainat, acompañada por Gabriel, que sería su pareja actual.

