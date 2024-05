Gema Ruiz celebra en Madrid la comunión de su hija Julieta rodeada de familiares y amigos

Gema Ruiz ha vivido una de esas fechas que no se olvidan fácilmente, la que reunía este sábado en Madrid a familiares y amigos en la comunión de su hija Julieta. La pequeña de ocho años -cumplirá nueve el próximo 14 de julio- difrutaba de su gran día rodeada de los que más quiere: sus padres y sus tres hermanos. La ceremonia religiosa ha tenido lugar en la parroquia Anunciación de Nuestra Señora, ubicada en la zona residencial de Somosaguas perteneciente al municipio de Pozuelo de Alarcón.

La joven protagonista ha comulgado por primera vez y lo hacía junto a sus compañeros de colegio, el British Council donde estudia, para después festejarlo junto a su familia y los invitados. Julieta, a quien fuera de sus obligaciones escolares le encanta el ballet y la hípica, posaba muy pizpireta con los suyos delante de los reporteros gráficos.

Para esta ocasión tan especial, Gema Ruiz ha elegido un impecable vestido blanco de largo midi. Un diseño de cuello a la caja, mangas largas, cuerpo ceñido y falda con movimiento en forma de ‘A’. El elemento que más destaca del estilismo es, sin duda, la lazada brillante tridimensional que luce en la parte superior del mismo, símbolo de la estética coquette que está adueñándose de las amantes de la industria fashion. En lo que a complementos se refiere, ha combinado la prenda con un clutch estampado y unas sandalias metálicas de pulsera. En términos de belleza, deslumbraba con un semirrecogido con ondas y mechones laterales para enmarcar el rostro.

La unida familia de Gema Ruiz

Julieta nació el 14 de julio de 2015 y fue entonces cuando la emocionada mamá nos contó que "no he tenido una niña, he tenido un ángel". El bautizo se celebró en noviembre de ese mismo año en la madrileña iglesia de San Antón, liturgia que fue oficiada por el padre Ángel (fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz). En aquella fecha, Paloma Cuevas fue madrina de la niña ya que es amiga de Gema desde la infancia.

Buscando siempre la felicidad de sus hijos, las pasadas Navidades Gema y su familia hicieron por segunda vez un viaje a Laponia para encontrarse con Papá Noel. "De nuevo dimos prioridad a un destino como este para volver a ver esas caritas de ilusión y de inocencia de nuestros hijos, ya que estos recuerdos vivirán con ellos toda la vida", explicaba. Fue hasta el norte de Finlandia con su marido, su hija y el pequeño Juan, el segundo de los hijos de la pareja que vino al mundo el 13 de febrero de 2017 y ahora tiene 7 años.

Gema Ruiz y Juan Díaz forman un matrimonio muy sólido desde que se casaron el 7 de julio de 2012, boda que tuvo lugar en el monasterio de Santa María la Real, en Sacramenia (Segovia). Hace tres meses, con motivo del 44 cumpleaños de Juan, su esposa le dijo lo siguiente: "Gracias por tanto amor y cariño, pero sobre todo por la maravillosa gran familia que hemos construido. Tenerte a mi lado es de las mejores cosas que me han pasado ¡Te quiero!", escribió en su perfil público.

Gema es, a su vez, madre de Alfonso (25 años) e Íñigo (23), sus dos hijos mayores fruto de su matrimonio anterior con el exministro Francisco Álvarez Cascos. Los dos jóvenes, que viven con ella en su residencia familiar, "son tremendamente cariñosos y me apasiona ver cómo quieren a Juan y Julieta. Estoy muy orgullosa de ellos y sé que siempre cuidarán de sus hermanos pequeños", subraya Gema al hablar de ellos. Ambos tienen un doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, el mayor por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, y el segundo por CUNEF.