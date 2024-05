Katie Holmes, con sus padres después de la decisión de su hija Suri que la aleja aún más de Tom Cruise

Es poco habitual ver a Katie Holmes con su familia en un evento público, pero la ocasión lo merecía y la actriz de Dawson crece asistió a la Gala de Primavera del American Ballet Theatre en Nueva York acompañada de sus padres Martin y Kathleen Holmes. La madre de Suri, de 45 años, brilló con un elegante vestido negro de Emilio Pucci con un cuello de lentejuelas multicolor en tonos verdes, blancos y marrones a su llegada a Cipriani 42nd Street, en Midtown Manhattan. Sus padres, muy elegantes para la ocasión, Kathleen con un vestido azul klein y zapatos en color mostaza, y Martin, con un esmoquín negro y pajarita, llegaron a esta velada anual que recauda fondos para el American Ballet Theatre.

En estas fotos se puede apreciar la complicidad de Katie con sus padres, en especial con Martin, de 79 años, con quien compartió risas después de que este le abriera la puerta de su coche como un caballero e intercambiaran unas palabras. La actriz estaba especialmente feliz de vivir este evento en tan buena compañía. "¡Gracias Malcolm Carfrae y John Wattiker por invitarnos a mí y a mi familia a pasar una noche tan especial y memorable!”, escribió Katie junto a la foto.

Los padres de Katie son el claro ejemplo de familia unida. Martin Holmes es un prestigioso abogado, especialista en litigios comerciales y derecho matrimonial, quien asesoró a su hija en la separación de Tom Cruise, y está casado con Kathleen, una filántropa, con quien tuvo cinco hijos: Tamera, de 56 años, Holly, de 55 años, Martin Jr., de 54 años, Nancy, de 49 años, y la benjamina, Katie, de 45 años.

En esta velada de Katie que compartió con sus padres se presentaron a los bailarines que formarán parte de la próxima temporada de primavera de 2024 del American Ballet Theatre. La última aparición de la estrella de Los Kennedy se produce después de que fuera fotografiada en la Gala 2024 de Roundabout Theatre Company en marzo. La familia Holmes es gran aficionada al ballet, incluso su hija Suri, que comenzó a dar clases cuando era una niña y acaba de cumplir 18 años.

Borrar el apellido de su padre

La hija de Katie Holmes y Tom Cruise acaba de tomar una decisión que no ha dejado indiferente a su famillia. Al cumplir la mayoría de edad ha decidido borrarse el apellido de su padre, Cruise. Se desconoce si lo ha hecho de forma legal, pero lo que es cierto es que la joven se hace llamar Suri Noelle, ya que así es como figura su nombre en el musical Head Over Heels, en el que participa en Nueva York. Noelle es el segundo nombre de su madre, quien la ha criado a tiempo completo desde su separación de Tom Cruise, y se ha borrado el apellido de su padre, al que no ve desde hace más de una década. Las últimas fotos de padre e hija datan del verano del año 2012.

