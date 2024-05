Aitana habla de su reconciliación con Sebastián Yatra: 'Es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón'

No ha pasado ni un mes desde que Aitana y Sebastián Yatra revolucionaran a sus millones de seguidores con sus imágenes juntos. ¿Reconciliación a la vista?, se preguntaban todos mientras ellos, volcados en sus trabajos, comenzaban a promocionar un proyecto en común. Finalmente, días después se confirmaba que la pareja se había dado una segunda oportunidad tras su sonada ruptura el pasado mes de noviembre y hasta el propio Yatra ha dicho que están felices en esta nueva etapa. Ahora, ha sido la artista, que participó en la edición de Operación Triunfo en 2017, la que ha dado alguna pincelada de en qué momento está su relación.

"Nos queremos mucho y a la vista está. Es que es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón", ha afirmado la intérprete de Vas a quedarte o Corazón sin vida ante las preguntas de Pablo Motos en El Hormiguero. "Hay un montón de especulaciones, es que realmente nadie sabe nada, yo tampoco. Es verdad que soy muy vergonzosa con mi intimidad pero es una cosa que los dos hemos compartido como profesionales, queremos que el foco sea la canción y nos queremos mucho y a la vista está", ha zanjado la conversación Aitana, que ha contado con mucho sentido del humor que para ella también es difícil explicar cómo está su relación después de un año tan convulso.

Entre risas, nervios y algo tímida, Aitana no dudaba en contar cómo se gestó la canción Akureyri, el tema que han compuesto los dos artistas y que más los ha unido si cabe. "La canción se grabó en una situación, se acabó en otra situación y se rodó en otra situación. Es una canción muy sentimental", ha explicado haciendo referencia a que se creó cuando ambos comenzaban su relación, se acabó de escribir en la ruptura para después grabar el vídeoclip durante su reconciliación. Una mezcla de sentimientos que Aitana no ha dudado en resaltar.

Aitana, que acaba de anunciar su segundo concierto en el estadio Santiago Bernabeu para acabar su gira en diciembre, ha destacado lo fácil que es trabajar mano a mano con su chico y que le está ayudando con su nuevo disco. Además, también ha desvelado cómo surgió la idea de esta colaboración tan sonada, que mantuvo durante días en vilo a todos sus fans. "Para mi nuevo proyecto, nos hemos metido mucho en el estudio y esta canción, en principio cuando comenzó, aunque él diga que no, me dijo: 'Para tí', pero no tenía estribillo, coro... cuando se terminó la canción, Sebastián dijo 'Pues no, no puede ser para tí, tiene que ser para los dos'. Es que es una canción muy bonita y es más para cantar a dúo y, claro, como la íbamos a cantar con otras personas si la habíamos hecho nosotros. Y así fue"

De lo que no hay duda, es que Aitana y Sebastián Yatra atraviesan un etapa inmejorable, tanto personal como profesionalmente. Desde que a finales de abril decidieran compartir su vídeoclip juntos, que revolucionó no solo el panorama musical sino el actual porque era la prueba definitiva de su reconciliación, Aitana y Yatra han dejado de esconderse e incluso el artista ha hablado sin tapujos de lo feliz que está al lado de su chica. Y es que al final, la pareja no solo comparte ratitos de su día a día, sino que también tienen un proyecto común en la música y les ayuda a crecer profesionalmente juntos. "Yo con Sebastián estoy componiendo mucho, la verdad, porque compartimos muchos momentos, entonces como los dos componemos, cantamos... pues estamos todo el día componiendo", ha explicado Aitana.