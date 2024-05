Las imágenes de Arantxa del Sol saliendo en Mediaset antes de la drástica decisión de la cadena

Hace tan solo unos días, Arantxa del Sol no podía ni imaginarse que el final de su paso por Supervivientes sería tan sumamente amargo. Tal y como muestran estas imágenes, que se corresponden al día 8 de mayo mientras salía de las instalaciones de Mediaset, la presentadora, de 51 años, se mostraba sonriente y relajada en su encuentro con un grupo de amigos con los que se fundió en un largo abrazo.

Tan solo 24 horas antes la esposa de Finito de Córdoba había aterrizado en el aeropuerto de Madrid tras haberse convertido en la séptima expulsada de esta edición del reality show y confesó ante los micrófonos de Europa Press que se sentía, “muy bien, feliz por volver a casa”. De la misma manera, ajustándose a las reglas de aislamiento del programa, no quiso contestar a las preguntas sobre su compañero Ángel Cristo Jr.

Nadie lo sabía, pero la vorágine estaba a punto de desatarse. Hay que recordar que Arantxa del Sol y el hijo de Bárbara Rey comenzaron la experiencia en Cayos Cochinos siendo grandes amigos y confidentes. Sin embargo, esta buena sintonía se truncó cuando la maestra de ceremonias de VIP se sintió traicionada por Ángel y su pareja, Ana Herminia, que insinuaron que el torero había tenido una amistad especial con esta estando ya casado.

“Nosotros nos llevábamos muy bien, me pareció que todo el mundo estaba en su contra, pero conmigo fue amable. A mí me ha martirizado. Yo no sé qué se estaba viendo aquí. No quería poner mi vida personal en entredicho. Me sentí utilizada y mi marido también. Lo estoy pasando bastante mal aquí”, se defendió en plató Arantxa.

Sandra Bárneda, presentadora del espacio de entretenimiento, también le quiso preguntar a Arantxa sobre las declaraciones que Ángel Cristo Jr. había hecho en el programa asegurando que hubo un altercado entre ellos en una lancha cuando las cámaras no estaban grabando. “Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que usó él, cosas fuertes la verdad. Y en un momento dado, le di una colleja, le dije ‘ya te vale’. Yo estaba muy enfadada”, confesó Arantxa sobre este tema.

Ante estas palabras, Telecinco ha decidido dejar de contar en las galas con Arantxa del Sol. “Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en ‘Supervivientes conexión Honduras’ el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr, Mediaset España, en su cumplimiento con su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality”. Tras esta sanción, una cuenta falsa emitió un comunicado haciéndose pasar por Arantxa criticando a la cadena y asegurando que Ángel Cristo Jr. la amenazó en la lancha. Un mensaje que la presentadora ha negado que sea suyo. "Acabo de toparme con esta publicación que quiero aclarar de inmediato. La imagen que circula es una manipulación total y no representa en absoluto mis opiniones o sentimientos. Estamos investigando el origen para tomar las medidas correspondientes. Agradezco a todos vuestra compresión mientras resolvemos esta situación".

Sin duda, un momento de lo más delicado para la presentadora, que, con toda seguridad, encontrará apoyo y cariño en su marido - con el que fue captada horas antes de su expulsión en la salida de su hotel en la capital de España - y sus dos hijos en común: Lucía y Juan Rodrigo, de 21 y 15 años respectivamente.