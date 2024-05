Laura M. Flores se sube al puente de las emociones y se sincera sobre su ruptura con Benji Aparicio

Laura M. Flores (31) ha sido la última expulsada de Supervivientes. Sin embargo, antes de abandonar Honduras y poner rumbo a España, la influencer ha tenido que enfrentarse a una de las pruebas más duras a nivel psicológico del reality show: el puente de las emociones. Un reto en el que la creadora de contenido se ha sincerado sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su vida personal y familiar.

A finales del pasado mes de julio, la que fuese ganadora de la cuarta edición de GH VIP se separó de Benji Aparicio después de siete años de relación y dos hijos en común: Mati (5) y Benji (2). A pesar de que la pareja ya había estado distanciada anteriormente y se había dado una segunda oportunidad, Laura ha cerrado la puerta a una reconciliación y ha asegurado que el único nexo que los une ahora son los niños. “Es el padre de mis hijos, pero creo que tras muchas circunstancias que han pasado lo mejor es que nuestros hijos crezcan felices viéndonos a nosotros felices”.

Una ruptura que ha sido muy complicada para la influencer, que en los Cayos Cochinos también explicó a Kiko Jiménez que se había tenido que poner en tratamiento. “Es cuestión de tiempo, pero me duele porque siempre había querido formar una familia y al final no ha podido ser”. Una época delicada en la que Laura se ha volcado en sus seres queridos y el cuidado de sus pequeños. “Mi familia es a la que le debo todo y mis hijos son lo primordial, me siento muy orgullosa de ellos”.

Y es que entre otras cosas, Laura se ha responsabilizado en numerosas ocasiones de que su historia de amor no tuviera un final de cuento de hadas. “Al principio hubo muchas rupturas y me sentí muy culpable, sobre todo de la primera. Creo que es algo que no se me ha perdonado nunca. Se han permitido cosas que nunca se deberían permitir y me he machacado mucho. Las cosas se tienen que demostrar y es algo que ha fallado por parte de los dos”.

Aunque la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores ha declarado que el concurso le ha venido muy bien para aprender a estar sola y ser menos dependiente emocionalmente, no descarta volver a enamorarse en un futuro. “Creo que el amor de mi vida no ha llegado todavía. Lo importante es que se está superando, y poco a poco, creo que me siento mejor cada día conmigo misma”.