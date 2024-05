Descubre a Eugenio Franceschini, el nuevo galán que se incorpora a la cuarta temporada de 'Emily en París"

Después de ser testigos de tres temporadas llenas de dramas en la ciudad del amor, en la cuarta Emily en París cambia de rumbo y se traslada a la ciudad eterna para tomarse unas merecidas vacaciones. Desde Netflix no han querido avanzar mucho sobre qué nos deparará la nueva y esperadísma entrega, pero sí sabemos que el elenco y el equipo ya se encuentran en Roma en pleno proceso de grabación. La primera sorpresa ha surgido por unas fotos publicadas por Mail Online en las que podemos ver a Lily Collins, de nuevo en la piel de la protagonista, grabando algunas escenas en la Fontana de Trevi junto al actor Eugenio Franceschini, quien que podría ser el nuevo interés romántico de nuestra Emily Cooper en estos nuevos capítulos.

Roban los anillos de boda de Lily Collins mientras estaba de vacaciones en un spa

La historia de los pendientes españoles que unieron a 'Emily in Paris' y la reina Letizia

Recordemos que al final de la tercera temporada, Alfie, interpretado por Lucien Laviscount, ponía fin a su noviazgo con la ejecutiva de marketing asegurando que no sería una segunda opción para nadie. A menos que Gabriel (Lucas Bravo), se decida a dar un paso al frente con ella, Emily está de nuevo soltera, por lo que es posible que vuelva a encontrar el amor en Roma en los brazos del personaje interpretado por el actor italiano. Desde el gigante de streaming no han trascendido detalles sobre su papel, pero te contamos quién es Eugenio Franceschini y dónde lo has visto antes para que no se te escape nada.

El nuevo galán de Emily en París nació en Verona hace 32 años. Desde muy pequeño le picó el gusanillo de la actuación ya que lo llevaba en la sangre. Eugenio es hijo de Gianni Franceschini, un actor de teatro que lo introdujo en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad. De hecho, comenzó su carrera como actorr en la compañía de teatro de sus padres, Viva Opera Circus , interpretando varios papeles protagonistas.

A los 18 años se trasladó a Roma, donde estudió actuación en el Centro Experimental de Cinematografía bajo la dirección de Giancarlo Giannini . En 2012, tres años después de mudarse a la capital italiana, debutó en la pantalla grande en la película Blanco como la leche, rojo como la sangre. Desde ese momento, ha participado en diversos proyectos para teatro, cine y televisión, destacando siempre por su talento y versatilidad.

Eugenio ha aparecido en varias películas y programas italianos como Grand Hotel (2015), Reckless (2018) y Màkari (2024), alcanzando gran popularidad y reconocimiento entre el público. En 2014, por su interpretación en la comedia romántica Sapore di te, Eugenio fue galardonado con el Premio Guglielmo Biraghi otorgado por el Sindicato Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos. Dos años después, su fama se dispararía gracias a su papel como Ormando Albizzi en Los Médici: Señores de Florencia, donde compartió pantalla con actores de la talla de Dustin Hoffman o Richard Madden.

En este drama histórico Eugenio no solo encontró el reconocimiento a nivel internacional, sino también el amor ya que fue precisamente en el set de esta ficción donde conoció a su actual pareja en 2016, una mujer que formaba parte del equipo, de quien nunca ha querido desvelar su nombre para preservar su privacidad. "Yo estaba en el elenco, ella trabajaba en el departamento de fotografía, pero no intercambiamos nuestras primeras miradas hasta cuatro meses después. Era un set enorme. No fue amor a primera vista y todo nació poco a poco", afirmaba el artista en la revista italiana F.

Su relación se fue consolidando y, dos años después, en 2018, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo. Eugenio y su novia han formado una bonita familia y el actor asegura que no necesita pasar por el altar para formalizar una relación que considera que "ya lo está". "No me casaría nunca por razones morales o religiosas. En todo caso, lo haría para proteger los derechos del niño o de mi pareja", explicaba.

Empieza la cuenta atrás para la cuarta temporada de Emily en París

La incorporación de Eugenio Franceschini a la ficción no es la única novedad que hay en una de las series más exitosas de Netflix. Que se preparen sus fans porque tenemos otra buena noticia: ¡ya hay fecha para el estreno de su esperadísima cuarta entrega!. En un vídeo publicado en la cuenta oficial del gigante de streaming, Llily Collins confirmaba que sus nuevas aventuras, como viene siendo ya casi una costumbre en la plataforma digital, se dividirán en dos partes, la primera llegará a nuestras pantallas el 15 de agosto y la segunda, cuatro semanas más tarde, el 12 de septiembre. "De nada", añadía cómplice la protagonista de Blancanieves, de 35 años, mandando un beso a cámara, sabedora de que la información que acababa de dar era una de las más esperadas por sus seguidores.

En el clip, el elenco de Emily en París trata de definir en tres palabras cómo será la nueva temporada. Para Lily Collins: "vulnerable" y "aventurera", mientras que Camille Razat , quien interpreta a Camille, opina que "desordenada". Por su parte, Lucien Laviscount, considera que es "caótica" y "desgarradora" y para Philippine Leroy-Beaulieu, que da vida a Sylvie, se resume: "venganza".

Ashley Park, la querida Mindy, bromea diciendo que sus tres palabras para describir la temporada son "no está terminada", ya que, actualmente, se encuentran en Roma en pleno rodaje, mientras que William Abadie, Antoine en la ficción, escoge "amor" y Samuel Arnold (Julian), "moda". Está claro que cada personaje la siente de una manera diferente y nosotros no podemos tener más ganas de que llegue el mes de agosto para comprobar con nuestros propios ojos qué nos sugiere esta cuarta entrega.

¿Qué nos traerán los nuevos capítulos?

La tercera temporada terminaba por todo lo alto y con un punto de inflexión importante. Camille discutía con Gabriel por los sentimientos que tiene por Emily dejándolo plantado en el altar al mismo tiempo que Alfie criticaba lo mismo a la ejecutiva de Marketing. Cuando finalmente Emily y el chef reconocieron su amor, sin necesidad de buscar excusas, el cocinero le contaba a la publicista una noticia bomba: Cami está embarazada.

En los nuevos capítulos, Emily tiene fuertes sentimientos por dos hombres, pero ahora Gabriel espera un bebé con su ex, y los peores miedos de Alfie sobre ella y el cocinero se han visto confirmados. En lo laboral, la publicista y el chef luchan mano a mano para intentar conseguir una estrella Michelin. Juntos son un gran equipo y su química es innegable, pero dos grandes secretos amenazan con deshacer todo lo que han soñado.

Las encrucijadas emocionales no serán solo para la protagonista, Sylvie también tiene que enfrentarse a un dilema con respecto a su matrimonio. En lo que respecta a Mindy, la cantante y su banda quieren ir a Eurovisión pero, cuando en plena promoción se quedan sin dinero, tendrán que ser creativos para a ahorrar.

Durante el evento Tudum que Netflix hizo en junio de 2023, Lily Collins adelantaba que, en la nueva temporada, además de presentar la vida de Emily en París, su personaje también se irá a "unas vacaciones en Roma". Lo que aún se desconoce es el motivo que hará que el resto de nuestros parisinos favoritos se unan a ella en el país transalpino. A esto sumamos una nueva incógnita: ¿Qué papel tendrá en la vida de Emily el personaje interpretado por Eugenio Franceschini? ¿Encontrará la protagonista el amor en la ciudad eterna? Ya nos queda menos para descubrirlo.