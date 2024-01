Ashley Park, de 'Emily en París', revela que ha tenido un grave problema de salud que ha afectado a varios de sus órganos

La actriz de Emily in Paris, Ashley Park, ha compartido con sus seguidores el grave problema de salud que vivió durante sus vacaciones de Año Nuevo y que puso su vida en riesgo. En medio del anuncio del inicio de la grabación de la cuarta temporada de la serie de Netflix, la intérprete sufrió una amigdalitis que terminó convirtiéndose en un shock crítico. Ha sido ella misma quien, a través de su perfil público, ha confesado su estado actual y cómo han sido estos días tan complicados para ella.

“Mientras estoy aquí sentada procesando y recuperándome de las primeras semanas del 2024, la única palabra que se me ocurre es agradecida”, ha comenzado escribiendo la que dio vida a Mindy Chen, en la serie Emily in Paris. “Mientras estaba de vacaciones en diciembre en Año Nuevo, lo que comenzó como la amigdalitis se convirtió en un shock séptico crítico, que infectó y afectó a varios de mis órganos. Agradezco que mi salud haya mejorado a pesar de lo que nos habían dicho inicialmente”, ha continuado diciendo. La actriz ha acompañado estas conmovedoras palabras, con unas fotografías en las que se le puede ver ingresada en el hospital, visiblemente afectada por la patología. Esta reacción del cuerpo se produce debido a una infección que podría desembocar en un colapso cardiovascular.

La actriz, que recientemente ha aparecido en la película de Chicas Malas, ha querido aprovechar para mandarle un bonito mensaje a quien ha sido su acompañante especial durante estos días tan delicados, su pareja Paul Forman. “Agradecida sobre todo a Paul Forman por estar incondicionalmente a mi lado durante todo esto. Calmaste mis miedos y me retuviste a través de ambulancias, tres hospitales extranjeros, una semana en la UCI, emergencias aterradoras, incontables escáneres y pruebas e inyecciones, dolor insoportable, y tanta confusión mientras estábamos solos en el otro lado del mundo lejos de lo que conocemos. Te quiero Paul. Más de lo que puedo decir nunca”, ha relatado, junto a las fotografías en las que se puede ver también al actor con una actitud muy cariñosa hacia ella.

“Dudé en compartir lo que ha estado pasando porque todavía estoy en medio de la recuperación... Pero ahora sé que estoy a salvo en el otro lado de lo peor. Gracias por leer esto. Lo siento por estar tan ausente últimamente para tanto y para la gente en mi vida. Los amo a todos. Me estoy curando y prometo que voy a estar bien”, ha terminado diciendo, muy agradecida. Además, Park también ha querido agradecer la labor al equipo médico, ya que han sido unos héroes: “Gracias infinitas a mi equipo personal de héroes en casa que estuvieron en llamadas con seguro, Paul, mis padres, y doctores a todas horas”, ha terminado expresando.

Al cabo de muy poco tiempo, la publicación que ha compartido Ashley se ha llenado de miles de muestras de cariño y apoyo. Sin embargo, una de las más emotivas ha sido la de su fiel compañera de rodajes, la protagonista de Emily in Paris, Lily Collins, que no ha dudado en mandarle un bonito mensaje: "Apenas puedo ver esto sin llorar. Te quiero hermana y estaré eternamente agradecida de que estés al otro lado de esto y a Paul Forman por tu increíblemente enorme corazón y por estar ahí en cada paso del camino. No puedo esperar para abrazaros a ambos", ha escrito conmovida por lo ocurrido.