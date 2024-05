Britney Spears culpa a su madre de su última polémica junto a su novio en un hotel de Los Ángeles

Britney Spears (42) está viviendo unas semanas muy complicadas. La cantante, que resolvió su divorcio con Sam Asghari el pasado miércoles, ha protagonizado un nuevo episodio tras aparecer semidesnuda junto a su actual pareja, Paul Richard Soliz, a las puertas del hotel Chateu Marmont de Los Ángeles en el que estaba hospedada tal y como detalla el diario estadounidense TMZ. Unas imágenes que ella misma ha querido aclarar y de las que ha culpado a su progenitoria: "¡Sé que mi mamá estuvo involucrada!".

Según apuntan algunos medios estadounidenses, la cantante de Toxic o Gimme More, se encontraba hospedada en el hotel cuando supuestamente salió del recinto y comenzó a gritarse supuestamente con su novio. Una situación que según detalle el TMZ, provocó que los trabajadores llamaran a los servicios de emergencia y una ambulancia llegara al lugar para atender a la cantante. En las imágenes publicadas por el citado diario se puede ver a Britney tapada con una manta y sujetando una almohada entre las manos.

Una situación que ella ha querido aclarar a través de su perfil público, explicando su versión de los hechos porque según ha dicho "esta noticia es falsa. La verdad apesta, entonces... ¿Alguien podría enseñarme como mentir? Creo que necesito un espresso. No sé por qué siento que debo compartir esto, pero creo que es porque soy solo una chica tengo ganas de dar el coñazo. Me mudaré a Boston. Paz", escribió. Unas palabras con las que más que tranquilizar a sus seguidores, les alarmó más.

Pero eso no es todo. Tras negar la información sobre una posible pelea con su acompañante, quiso aclarar y según su versión, el verdadero motivo de que las ambulancias se desplazaran hasta el hotel: "Anoche realmente me torcí el tobillo. Me caí y me siento avergonzada. Y eso es todo. Los paramédicos llegaron a mi puerta de forma ilegal y provocaron todo este revuelo innecesario, porque todo lo que necesitaba era hielo. Sé que mi pie se va mal, pero hay mierdas que simplemente pasan". Unas declaraciones que ha acompañado de un vídeo en el que muestra su pie derecho hinchado.

La situación está lejos de haber quedado ahí. Pocos minutos después de que la ambulancia abandonara las inmediaciones del lujoso hotel Chateau Marmont, Britney Spears culpó a su madre de las informaciones que se estaban dando: "¡Sé que mi mamá estuvo involucrada!. No he hablado con ella en 6 meses y ella llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias". Convencida de que su progenitora es la responsable de lo sucedido, la acusa de haberle tendido "una trampa. Ojalá tuviera abuelos. No la soporto".

Tras compartir el vídeo en el que enseña cómo tiene el tobillo de hinchado, ha mostrado una imagen de su abogado, Mathew Rosengart que, según la artista, “es como un padre” para ella y la ayudó a superar la fatídica noche. "Te adoro y te admiro, señor Mathew. Sinceramente no me importa y lo diré. Este hombre es maravilloso, es como un padre para mí y me ayudó a pasar anoche. Te adoro y admiro señor Mathew", ha escrito la artista en su perfil público.

