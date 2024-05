El lado personal de Candela Peña, la actriz del momento: es madre de un niño de 12 años

Candela Peña (50 años) está pasando por un gran momento profesional gracias a su soberbia interpretación de Rosario Porto, en la ficción de Netflix, El caso Asunta. Un complicado reto para la actriz catalana, ya que no tenía solamente que parecerse físicamente a Rosario, sino que también tenía que practicar el acento gallego y la forma de expresarse de una mujer que siempre se mostró muy introvertida en sus apariciones públicas. Todo un desafío que Candela ha superado con creces. Un papel que la ha terminado de encumbrar en lo que desde que era muy joven fue su vocación. Rodó su primera película a mediados de los años 90 y hasta el día de hoy acumula tres Premios Goya; en el año 2003, en el 2005 y en el 2012. Además, ha trabajado bajo la batuta de directores tan consagrados como Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Isabel Coixet o Fernando León de Aranoa. Una mujer marcada por la pérdida de su padre, por su maternidad en solitario y por las luces y sombras de una profesión que decidió sería la suya desde muy joven.

Candela, su nombre artísitico

La actriz que nació en Gavá, muy cerca de Barcelona, se llama realmente María del Pilar Peña Sánchez. Su padre de Lora del Río (Sevilla) y su madre de Murcia; se trasladaron hasta Cataluña para encontrar un mejor futuro para la familia. En esa localidad abrieron un bar, donde la intérprete creció en un ambiente humilde que forjó su personalidad. Fue en una entrevista en La resistencia, en la que Peña contó cómo había surgido el nombre de Candela. "En mi pueblo se burlaban de que estudiara teatro en Barcelona y decían que Pilar Peña no funcionaba nada. Un día estábamos leyendo La casa de Bernarda Alba y surgió la frase «encendieron la candela». Pensé: ¡Anda, pues Candela Peña sí suena bien!. Y empezaron a llamarme Candela", explicó a David Broncano.

Su vocación de actriz

En Gavá, donde Candela creció, solo había una sala de cine. Allí le mandaba su madre cuando terminaba los deberes para que se entretuviera, ya que en su casa no tenían tele. Convenciendo al dueño de la sala para que la dejase entrar sin pagar la entrada, hizo sus primeros pinitos como actriz. En aquel momento se dio cuenta de que quería ser actriz.

Su hijo Román y su experiencia en el amor

En el podcast A solas con… que Vicky Martín Berrocal tiene en Podium Podcast, Candela se sinceró sobre su maternidad: "No quiero repetir esquemas de cómo me han enseñado a amar a mí y cómo debo enseñar yo. Mi hijo no está viendo muchas parejas en casa. Soy madre soltera, entonces pienso qué tipo de hombre será porque no ve ninguna figura masculina", confesó muy sincera a la diseñadora. En el mismo podcast habló de su experiencia con la maternidad en solitario. Candela es madre de un niño, Román, que tiene 12 años, un preadolescente al que "si no me apetece no voy a hacer la merienda" y que nació el mismo año en el que su padre fallecía.

Tiempos duros en su profesión

Sin duda, uno de los mayores retos profesionales, en los últimos años, ha sido su interpretación como Rosario Porto, según ha relatado en la entrevista con Martín Berrocal: "Con la serie he tenido mucho miedo.... yo no tenía trabajo ni nada, y me ofrecieron ser la guardia civil, y pregunté que quién hacía de Rosario Porto. Me respondieron que no sabían, pero que yo no iba a ser. Y bueno, pedí una prueba para el papel de Rosario y me dijeron que era mío. Ahora, este duro trabajo ha dado sus frutos, convirtiéndose en una de las interpretaciones mejor valoradas de toda su carrera.