Hablamos con María León sobre su serie 'El caso Asunta': 'Había momentos en los que se nos ponía el vello de punta'

Si hay una palabra que define a María Leon es auténtica. La actriz, camaleónica donde las haya, es pura pasión, se entrega en cuerpo y alma en cada uno de sus personajes y esta vez se supera aún más en un papel secundario, pero poderoso como el que más de la agente Cristina, la investigadora policial de El caso Asunta, la miniserie de Bambú Producciones sobre el terrible suceso que conmocionó a todo un país en 2013 como fue el crimen de una niña adoptada de origen chino, Asunta Basterra, a manos de sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, papeles interpretados por Candela Peña y Tristan Ulloa, cuyo parecido con los condenados es asombroso. Los padres de Asunta fueron juzgados y condenados a 18 años de prisión, pero Rosario Porto a los siete años se quitó la vida en su celda de la prisión de Brieva (Ávila). Hablamos con María Leon de lo difícil que ha sido rodar esta escalofriante historia y de lo satisfecha que se siente de haber participado en El caso Asunta, que se estrena el 26 de abril en Netflix.

-¿Conocías a fondo este caso que conmocionó a España en 2013?

¿Quién no conocía este caso? En este país, por desgracia, fuimos todos testigos en aquel momento de esta cosa tan terrible que sucedió. Y sí, recuerdo todo el ruido que hubo en aquel momento.

-¿Qué crees que pudo llevar a unos padres a cometer este crimen?

Creo que esa es la gran pregunta de la serie. Qué es lo que pudo llevar a unos padres a cometer algo tan tremendo y tan atroz. Y eso es parte de mi personaje, que intenta no solo comprender y empatizar, sino que también tiene la responsabilidad a la hora de juzgar a alguien y arruinarle la vida.

-¿Cómo es tu personaje?

Cristina es una investigadora y jefa de criminología que intenta entender cómo Rosario Porto y Alfonso Basterra han llegado hasta ahí, porque antes de ser verdugos han sido víctimas y han tenido enfermedades mentales, emocionales… Ese es el trabajo de Cristina a la hora de llevar a cabo el caso y juzgar a este matrimonio. Además, tiene la responsabilidad de ponerse en la mirada del espectador, en la complejidad, en cómo todos podemos llegar a equivocarnos de una manera tremenda. Y esa mirada, esa búsqueda de Cristina, me parece interesante, porque no solamente humaniza al personaje, sino que también se pone un poco en la visión de todo ese pueblo que tuvo esa misma duda.

-En algunas escenas son impresionantes tus expresiones que van desde la incredulidad por lo ocurrido hasta la cercanía con Rosario Porto. ¿Cómo te preparaste para el papel?

Como actriz nuestro trabajo es no juzgar a los personajes y mi personaje en este caso estudia al ser humano para poder llegar a juzgarlo. Tiene una responsabilidad muy grande y como buena profesional ella no está para señalar, está para intentar hacer justicia. Para Cristina es muy importante no juzgar a Rosario Porto, porque le interesa intentar comprenderla para encontrar la raíz de cómo alguien puede llegar a cometer algo tan atroz.

No quiero hacer spoilers, pero además de su profesión, tiene detrás una historia personal

Tengo la suerte de poder contar con un personaje que es una mujer independiente, que ha llegado hasta lo más alto en su profesión y estoy segura de que no ha sido fácil. Salir de su tierra Andalucía, ir a un lugar completamente desconocido para ella, donde ha podido desarrollarse profesionalmente y donde sigue desarrollándose personalmente. Tiene una pareja que la acompaña, que la entiende, que la respeta y que aun así, sabiendo la vida que tiene tan compleja, quiere seguir acompañándola y crear vida. Entonces me gusta pensar que es una mujer que está muy implicada con su profesión, pero que sigue creciendo personalmente. Una mujer actual, muy valiente, honesta y generosa, no solo con su trabajo, sino también con ella misma.

¿Después de dar vida a Cristina ha aflorado en ti el instinto maternal?

Yo siempre he tenido instinto maternal. Soy muy madre. Mi hermano Paco siempre me lo dice. Él me lleva diez años y dice ‘siempre creerás que eres mayor que yo’. Es algo que yo creo que me viene de familia o también un poco por la tierra. Pero también tengo que decir que al ser actriz tengo la oportunidad de ser la madre de cada uno de los personajes que interpreto. Si algún día quisiera ser madre sería por el hecho de seguir creciendo y descubriéndome como persona y como mujer.

-Debe de haber sido duro rodar esta escalofriante historia.

Sí, la verdad es que fue mucha responsabilidad y sentí muchísimo entusiasmo. Para mí como actriz ha sido una oportunidad y una aventura bastante grata, pero es verdad que pasar por esas fibras desde el personaje ha sido difícil, pero creo que como actriz me alimenta y me hace un poquito más adulta interiormente. Pero si nos salimos un poco del caso y la historia que se cuenta, para mí fue un sueño poder estar en Santiago, conocer Galicia, cómo me trataron, no solo mis compañeros sino también todo el equipo técnico. Yo he disfrutado mucho de todo el proceso y de conocer Santiago, donde me he sentido como en casa y entendí también cómo se vivió esta historia en esa ciudad tan familiar.

-¿Qué es lo que más te gustó de los seis meses que estuvisteis rodando en Galicia?

No sabría decirte… todo. La gente, cómo me han tratado, cómo me he sentido. Es que me he sentido en casa. Me emociono solo de decirlo: no me moví en los seis meses de rodaje y siento que ya tengo un trocito de corazón allí. Le recomiendo a todo el mundo que vaya a a Santiago para curarse un poquito el corazón.

-¿Qué echaste de menos durante los meses de rodaje?

No eché de menos nada. Ni a mi madre, porque vino a verme. Vinieron todos a verme al rodaje.

-¿Cómo ha sido trabajar con este reparto tan espectacular como son Candela Peña, Tristán Ulloa y Javier Gutiérrez?

Ha sido un viaje impresionante. Ponerme delante de Candela, de la que siempre he sido muy fan y no la conocía personalmente, ha sido un regalo muy grande, porque trabajar con ella ha sido como hacer deporte de élite, una aventura, un aprendizaje y ha sido muy gustoso porque me he sentido muy segura. Es muy buena compañera, muy generosa actuando y me ha encantado, pero también con Javi (Gutiérrez), Carlos (Blanco), Tristán (Ulloa), con todos. Hemos hecho familia y creo que Ramón (el creador de la serie) también fue muy inteligente a la hora de elegir el elenco, porque me parece exquisito y creo que no podríamos haber encajado mejor. He tenido mucha suerte.

-¿Qué ha sido lo más difícil del rodaje?

Han sido las noches, que han sido muchas y los momentos más cruciales. Tener que dar la noticia a los padres de una niña, los momentos de calabozo y de detención son momentos muy delicados, porque sabiendo que han sido situaciones que se han vivido realmente descomponen el cuerpo y el alma. Sentir y saber que la vida es todo eso y que eso existe. Había momentos en los que se nos ponía el vello de punta. Recuerdo todavía cómo nos latía el corazón a mi compañero Carlos y a mí al llamar a una puerta y esperar a que nos abrieran. Son momentos que los hemos sentido muy intensamente, muy reales.

-¿Crees que ha sido un regalo para tí?

Sí, lo creo profundamente y le doy las gracias a los productores y a los directores por haber confiado en mí para poner esta mirada en Cristina, un personaje con una responsabilidad necesaria, porque digamos que es la mirada que más se acerca al espectador.

-¿Te sientes satisfecha ?

Me siento satisfecha y ha sido un reto también para mi. Yo venía de hacer El hijo zurdo, que es un personaje protagonista, donde está 12 horas delante de la cámara, como en este caso Candela, y ahora con este personaje secundario, yo como actriz he aprendido la importancia de estar en un lugar para poder dar una opinión y no tener que hacer nada más que escuchar a tus compañeros hacer un trabajo increíble, porque en este caso he tenido delante unos compañeros que ha sido alucinante verlos trabajar. Yo tengo que decir que ha sido una suerte no solamente hacer este proyecto, sino tener la calidad de compañeros que he tenido alrededor, no solo actorales, sino también técnicos, porque el equipo ha sido un parte de la solvencia y de sostener toda esta historia que que no ha sido fácil, ni por lo que se cuenta ni por las horas de rodaje y las situaciones que nos hemos tenido que encontrar.

-Se ha hablado de que durante el rodaje sufristeis críticas porque ibais a dar vida a unos personajes como Rosario Porto y Alfonso Basterra y lucraros por ello. ¿En tu caso ha sido así?

No me he enterado nada de eso, la verdad. Yo he estado seis meses en Galicia, me lo he pasado muy bien y he hablado mucho con la gente. A mí me preguntaban: '¿María qué haces aquí en Galicia?' Y cuando les decía lo que estaba rodando, la gente con mucho cariño me contaba lo implicados que se sentían ellos con este caso, que les toca en el corazón. Todos tenían una tía o una abuela que conocía a Rosario, ellos sentían que estaban contando algo suyo, algo que sienten personal y algo que es de sus entrañas. Yo sentí todo el tiempo muchísimo calor y debo decir que tengo la suerte de llevar 18 años trabajando y la gente me tiene mucho cariño a mí, a mi familia. Entonces yo creo que les daba mucha alegría verme en Galicia.

-¿Cuál crees que es el propósito de esta serie?

Pues poder dar la opción y la oportunidad al espectador de preguntarse cosas que igual en su momento no pudo porque tanto ruido no le dejó. Entonces esclarecer y aclarar que fue un caso muy complejo, que se complicó por muchísimas razones y ver también que vivimos en un mundo donde hay que tener el oído muy fino y hay que tener siempre una opinión propia.

-¿Por qué crees que va a gustar al público?

Creo que va a gustar mucho porque, al ser una historia real, creo que el público va a agradecer que se le hable con honestidad, que no se le mienta.

-¿En qué próximos proyectos te vamos a poder ver?

Hay mucho que no puedo decir todavía, pero bueno en nada voy a estrenar la serie El atasco, una comedia muy divertida que acabo de rodar con Carmen Ruiz y Edu Soto y estoy ahora a punto de empezar un rodaje con Eduardo Casanova y además estrenamos ‘El caso Asunta’. Vienen cosas muy pronto que espero poder comentarte con libertad porque quiero que sea una sorpresa.