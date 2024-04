Lara Dibildos, ¿ilusionada con un pretendiente de 'Mujeres y hombres y viceversa'?

Tras romper con el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela el pasado otoño, Lara Dibildos vuelve a estar ilusionada. La actriz, de 52 años, ha sido fotografiada en compañía del modelo Carlos Maturana, de 38 años. La revista Semana publica sus imágenes más románticas mientras pasean por el centro de Madrid. Miradas de complicidad, sonrisas y hasta un beso en plena calle. Llevan saliendo dos meses y se les ve muy felices juntos, con ganas de seguir disfrutando de los primeros compases de su relación.

A principios de 2021, la hija de Laura Valenzuela aseguró en ¡HOLA! que en ese preciso instante su corazón no tenía dueño. "Me gustaría poder contar algo, pero no hay nada de nada. ¡Lo que es la vida! Cuando era joven, rezaba para que no me fotografiasen con un novio y, cuando los fotógrafos me pillaban, me cogía unos disgustos tremendos. Mira por dónde, ahora me ocurre todo lo contrario… lo que quiero es que me pillen", bromeó.

Su deseo se ha cumplido y ahora camina de la mano con este espectacular modelo, natural de Granada, que se dio a conocer en 2012 cuando se alzó con el título de Guapo de España y Mister Universo Mundial gracias a su físico de 1’91m de estatura, constitución atlética y ojos verdes. Su belleza le abrió las puertas de la pequeña pantalla y un año después fue uno de los pretendientes del programa Mujeres y Hombres y Viceversa. Además, es un deportista nato aficionado a la natación, el fútbol, el atletismo y el patinaje.

En 2020, en plena pandemia, Carlos saltó de nuevo a los medios. Se le relacionó con Alejandra Rubio tras coincidir con ella en una discoteca, pero nada más lejos de la realidad. "A mí la chica me pareció encantadora, la verdad. Me causó atracción y, por eso, también estuve más rato allí. Yo veía que podía ser recíproco. Yo lo intentaba que fuese así. A veces podía ver alguna señal o algo, pero no pasó nada raro", aclaró. Eso sí, dejó la puerta abierta a una posible relación. "Claro que me gustaría que pasara algo con ella", reconoció.

A pesar de no haber tenido demasiada suerte en el terreno sentimental, Lara continúa creyendo en el amor. Su relación con Conde-Pumpido Varela terminó días antes de que el abogado fuera detenido por cometer, presuntamente, una agresión sexual grupal junto a otros dos hombres. En aquel momento, la actriz guardó silencio. Ahora, el letrado ha vuelto a ser arrestado por agredir, presuntamente, a su expareja, y Lara se ha pronunciado con mucha cautela. "Eso es algo muy difícil, muy peliagudo. Yo no soy quien para decir nada. Yo ya he dicho siempre que el recuerdo que yo tengo al margen de los problemas que tuviéramos como pareja, era muy bueno”, ha dicho a Europa Press. Además, ha confirmado que no tiene ningún tipo de contacto con Conde-Pumpido Varela desde hace tiempo y que duda que él necesite de su ayuda.

La intérprete vive volcada en su nuevo romance, en su trabajo y en el cuidado de sus dos hijos, Fran, de 24 años, nacido de su matrimonio con el exbaloncestista Fran Murcia, y Álvaro, de 16, fruto de su relación con Álvaro Muñoz- Escassi. Además, mantiene una excelente relación con Anna Barrachina, la hija de 27 años del jinete sevillano.