El lado más personal de Garbiñe Muguruza que acaba de anunciar su retirada del tenis

“Hasta aquí he llegado”. Así ha anunciado su retirada Garbiñe Muguruza del tenis después de una temporada muy complicada. La deportista de 30 años lo ha comunicado este sábado en la rueda de prensa de los premios Laureus tras 15 meses sin disputar un partido oficial. Se marcha dejando una impresionante carrera a sus espaldas y siendo doble campeona del Grand Slam, ganadora de las WTA Finals y ex número 1 del mundo. Fuera de las pistas, la hispanovenezolana está prometida con Arthur Borges, es una apasionada del Zumba y le encanta viajar.

No volverá al circuito. Esa ha sido la decisión de la campeona de Roland Garros en 2016: "Ha sido una carrera larga, preciosa y con mil anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. He ido tomando esta decisión poco a poco, han sido claves estos meses de descanso. Me he ido dando cuenta de que quería mirar mi siguiente capítulo y no tanto el del tenis", ha confesado Garbiñe Muguruza.

Su historia de amor con Arthur Borges

Quiere centrarse en su vida fuera de las pistas de tenis y de los duros entrenamientos. Desde el anuncio de su comprimo tal y como contó ¡HOLA! en exclusiva, está volcada en los preparativos de su boda con Arthur Borges. Su historia de amor comenzó en el verano de 2021 mientras participaba en el Abierto de Estados Unidos. Durante uno de los descansos, decidió salir a caminar, ya que se encontraba cerca de Central Park. En ese instante, hace ya dos años, el empresario de origen finlandés se cruzó en un camino y como buen admirador suyo, le deseo suerte en las pistas.

"Y, a partir de ahí, pues conectamos y todos los días íbamos a dar paseos por Central Park. Muy romántico, la verdad. Fue realmente un flechazo a primera vista, porque desde el primer momento tuvimos una atracción", nos confesaba a ¡HOLA!. Durante esta entrevista también mostró su lado más íntimo y desveló que le gustaría ser madre: "Me gustaría tener una familia, pero la decisión es un poco complicada, porque mi sensación es que el día que lo decida será el día que no me vea jugando más. Me impresiona la dificultad que es tener hijos y competir, yo no sé si sería capaz, también porque el cuerpo cambia mucho. Quiero pensar que el día que decida tener familia será un nuevo capítulo en mi vida, pero sí, me encantaría".

Su otro deporte favorito

Aparte del tenis, es una gran apasionada de los deportes en general y concretamente del Zumba. Lleva bailando más de cuatro años e, incluso, en distintas partes del mundo. Una afición que le encanta porque con ella realiza cardio, coordinación y además lo practica con compañeros, a diferencia de sus entrenamientos habituales. Dentro de esta disciplina, la campeona de Wimbledon 2017 ante Venus Williams, disfruta moviendo las caderas con la cumbia, el reguetón y la salsa.

Su pasión por la moda

Garbiñe Muguruza ha tomado una decisión muy complicada pero muy meditada para poder seguir cumpliendo sueños. Dice adiós al tenis a nivel profesional — el deporte que lleva practicando desde los 3 años después de que su padre, José Antonio, la llevara junto a sus dos hermanos, Lluís y Sergi, a la academia de los Bruguera— pero podrá centrarse en otras aficiones como por ejemplo la moda, de la cual es una gran apasionada, sobre todo le encantan los tacones y los complementos. De hecho, antes de anunciar su marcha, la tenista asistió este viernes al evento de Pronovias celebrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde puede haber cogido alguna idea para su vestido de novia, del que tiene claro 'que ensalzará su figura'.

