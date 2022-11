Sol, playa y mucho amor: el increíble viaje a las Maldivas de Garbiñe Muguruza y su novio, Arthur Borges

No están casados, todavía, pero Garbiñe Muguruza y Arthur Borges parecen vivir en una eterna luna de miel. A la tenista y su novio les encanta viajar y son de lo más aventureros, algo que vuelve a quedar patente con su última escapada fuera de nuestro país. La pareja hacía las maletas rumbo a las Maldivas, concretamente a las conocidas como Fari Islands. Allí, lejos del frío que ya se empieza a notar en toda España, los dos enamorados disfrutan del calor, el sol y la playa que un destino así puede ofrecerles.

Unas temperaturas a pedir de boca en pleno noviembre para realizar todo tipo de actividades lúdicas, desde darse un refrescante baño en las aguas cristalinas del mar hasta dar románticos paseos al atardecer por la arena. Eso y mucho más es lo que están aprovechando para hacer la laureada deportista y el exmodelo internacional, que es director de la división de trajes a medida de la prestigiosa firma Tom Ford en EE.UU.

Garbiñe, además, no deja escapar la ocasión para lucir cuerpo en bikini o posar frente a la cámara con unos bonitos vestidos muy veraniegos. Su estancia de lujo y relax no impide tampoco que dedique el tiempo a hacer submarinismo, entrenarse a fondo en el gimnasio para no perder la forma y, cómo no, jugar al tenis con su novio en una de las canchas de las que allí disponen. "Agrega este paraíso a tu lista de cosas que hacer antes de morir", ha comentado al respecto la ganadora de dos Grand Slams.

"Vamos a ponernos tropicales", decía por su parte Arthur Borges al compartir las imágenes de esta experiencia tan placentera. El ejecutivo de origen alicantino y sangre finlandesa se ha convertido en el gran apoyo de nuestra campeona desde que comenzaran su relación. Ambos siguen viviendo un romance de ensueño, ahora que está a punto de cumplirse un año desde que los vimos posar juntos por primera vez.

No dejan de hacer planes juntos y, recientemente, los veíamos en una glamurosa fiesta en Madrid vestidos con sus mejores galas. Un evento de la firma de moda Carolina Herrera repleto de 'celebrities', donde Garbiñe y Arthur dejaron patente que son una de las parejas más atractivas del panorama actual. Ya sea dentro o fuera de la pista, el exmodelo no para de mimar a nuestra tenista, algo que parece dar fuerzas a su chica.

"Cuando tienes una cierta madurez y estabilidad como atleta, ayuda y facilita mucho", asegura la tenista sobre lo que ha supuesto para ella tener a su chico al lado y mimándola en todo momento. Este verano durante las vacaciones recorrieron juntos países como Zimbabue y Botsuana, donde pudieron contemplar las maravillas de la sabana africana. "Okavango, plácido y sereno. Un delta para explorar repleto de agua y animales", contaba entonces la jugadora durante su safari.

