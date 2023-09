Garbiñe Muguruza nos descubre su faceta más desconocida y nos habla de sus planes de futuro

De un tiempo a esta parte, la vida de la tenista Garbiñe Muguruza, de 29 años, ha dado un giro radical. Ha hecho una pausa en su carrera deportiva tras ganar grandes torneos como Roland Garros, Wimbledon y la Copa de Maestras, se ha comprometido con su novio Arthur Borges después de que sus caminos se cruzaran hace dos años durante un paseo por Central Park y ha tachado de su lista de sueños por cumplir, un viaje junto a su madre a Venecia.

Luciendo una enorme sonrisa, y un "rollito" en su abdomen de más, como ella misma nos ha confesado, la deportista también se ha aficionado a practicar Zumba y ha sido precisamente durante un evento de esta disciplina deportiva celebrado en Málaga, donde la tenista nos habló de esta desconocida aficción, del momento personal y profesional que atraviesa en estos momentos, así como de los sueños que le quedan por cumplir.

- ¿Como una tenista de élite como tú ha acabado enamorada de una disciplina tan diferente como es Zumba?

Bueno, muy fácil, me encanta bailar y Zumba combina tanto el baile como el deporte. Haces ejercicio, cardio, coordinación y reúne muchísimas cosas que consiguen hacerme feliz y además, aprovecho para seguir haciendo ejercicio, claro.

-¿Qué te aporta de diferente este deporte que no te aporten tus entrenamientos?

Creo que mis entrenamientos diarios son un poco más solitarios, como es lógico, porque es un deporte individual. Por lo tanto, no tengo compañeros con los que hablar o disfrutar y, desde luego, también es más serio. El tenis es más disciplinario y Zumba es todo lo contrario, es pasarlo bien, tener compañeros y no pasa nada si te equivocas.

- Garbiñe Muguruza cuenta, por primera vez, su historia de amor con Arthur Borges

- Garbiñe Muguruza despeja en ¡HOLA! las incógnitas de su retirada

- ¿Cuándo empezaste a practicar Zumba?

Llevo muchos años practicando, tres o cuatro. Además, lo he practicado en distintas partes del mundo porque Zumba es totalmente internacional y me encanta en todos los sentidos. Es muy guay, las clases siempre están totalmente llenas.

- ¿Qué canción es tu preferida para bailar?

Hay un montón. Hay una cumbia que me gusta mucho, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero son muy divertidas porque tienen mucho movimiento de caderas y tienen mucha sangre latina, como yo. Pero lo que me gusta es que van mezclando. Entonces puede sonar una cumbia, luego una de reguetón, otra de salsa y es como que no te deja decaer el ánimo en ningún momento. Cualquier tipo de canción latina me encanta.

- Durante este tiempo… ¿has captado a muchos adeptos para que bailen contigo?

Pues sí, la verdad, aunque la gente tiene a veces un poquito de vergüenza, pero en absoluto es como piensan. Puedes ir ahí sin ser un profesional del baile y te puedes equivocar un montón de veces porque no va a pasar nada. Nadie te mira, ni te va a decir nada malo. Lo que mola es que poco a poco vas aprendiendo los pasos y la gente que llevo suele pasárselo mejor de lo que esperaban.

- Cuando sales por la noche, ¿demuestras tus dotes de baile en la pista?

Salir, salgo muy poco. Salir de fiesta no entra en mi diccionario, pero yo bailo en cualquier momento. En cuanto suena la música, bailo, ya sea en un gimnasio o en un centro comercial.

- Una amante de la moda como tú ¿cuida también los estilismos en el 'gym'?

Por su puesto. Todo forma parte del look. Tienes que parecer una princesa bailando y sentirte guapa y sexy forma parte de tu imagen y refleja también la personalidad de cada una. Me encantan las mallas de colores y las faldas. Estas últimas me fascinan y las veo muy poco. Porque las faldas se mueven y marcan muy bien el movimiento. Y luego también suelo hacer combinaciones locas; rosa con rojo, flores con rayas. Ahí está permitido todo. Todo vale en Zumba.

- Qué consejos darías a la gente que está pensando en dar clases de Zumba

Que vaya. Tiene que ir y probarlo. Nada de pensar y de decir que no sabes bailar y darle mil vueltas a todo. Ve, relájate e intenta seguir. La gente está igual que tú y solo quiere pasarlo bien. Que primero experimenten antes de negarse.

- Ahora te encuentras disfrutando de un paréntesis en tu carrera deportiva ¿en qué estás invirtiendo este tiempo?

Va a sonar raro, pero en dormir, comer y estar en casa. Porque viajando en casa, con la competición y las dietas estás siempre en tensión. Ahora disfruto mucho de estar en casa con mi familia, con mi novio Artur y aprovecho también para hacer viajes que antes nunca había podido, como por ejemplo el último viaje a Venecia que hice con mi madre.

- ¿Cómo se mantiene en forma una deportista olímpica como tú?

Bueno sigo haciendo deporte, pero nada comparado con los entrenamientos de un deportista de élite que duran ocho horas al día y comen solo pollo y arroz. Ahora estoy relajada, voy al gimnasio, como lo que quiero sin ninguna presión. Mi cuerpo y mi mente necesitaban algo menos de disciplina y estrés y un poco más de tranquilidad.

- ¿Echas de menos el ritmo de la competición?

Bueno echo de menos algunas cosas. Porque la competición abarca muchos escenarios como prepararte, entrenar, viajar, pero echo de menos la sensación de ganar. No echo de menos todo lo que uno sufre en un deporte individual.

- ¿Has fijado ya una fecha para tu vuelta a las pistas de tenis?

Pues la verdad es que todo el mundo me lo pregunta, pero todavía no. Estamos en septiembre, hoy es el último día de verano, ósea que sigo con tranquilidad. Me encuentro ahora mismo super feliz, así que ya veremos el año que viene. Que fluyan las cosas y ya veremos.

- Hay quien ha comentado que este es un descanso más mental que físico, ¿es verdad?

Sí, desde luego. Es sobre todo mental. La presión y la disciplina a la que estamos sometidas es muy alto y es algo bastante insostenible. Lo puedes hacer, pero llega un momento en el que todos necesitamos un descanso. Estaba agotada cuando tomé la decisión y estoy súper contenta de haber dado ese paso adelante. A veces te sientes mal porque ves al resto de tus compañeras compitiendo y tú en casa, descansando, pero al cabo de una semana esos fantasmas desaparecen de tu cabeza y piensas “menos mal que he priorizado un descanso a seguir por seguir”.

- ¿Ha desaparecido el tenis de tu vida durante todo este tiempo?

R- No, para nada. He jugado, aunque poquito. Y sí que sigo el circuito y lo que hacen mis compañeras; también quién gana los partidos y los torneos, claro. Suelo a estar al día con todo, pero he hecho el esfuerzo de intentar desintoxicarme del tenis y aprovechar ahora par ver otras cosas.

- ¿Qué sueños te quedan por cumplir personalmente? ¿ y profesionalmente?

Profesionalmente y en lo que se refiere al tenis: ganar. Sigo soñando con ganar más Grands Slams o una medalla olímpica. Y en lo personal quiero explorar muchas más cosas. ¿qué cosas me gustan? No tengo miedo a probarme en otras cosas y abrir mi mente. También, lógicamente, tener una familia. Ya sabemos que en el deporte femenino es complicado. Porque el cuerpo de una mujer sufre un cambio físico muy importante. Ahora mismo me encuentro en una época muy bonita donde visualizo un poco qué es lo que quiero hacer en el futuro más próximo.

- Te veo feliz

Ha sido el verano más feliz y relajado de toda mi vida.