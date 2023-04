Así es la nueva vida de Garbiñe Muguruza tras su retirada temporal: viajando y feliz junto a su novio

Loading the player...

Desde que ganase el Masters en noviembre de 2021, Garbiñe Muguruza no atraviesa una buena etapa profesional. Su juego entró en una crisis de resultados que se mantuvo durante toda la temporada de 2022. Esto hizo que tomara una drástica decisión y decidiera aparcar la raqueta por un tiempo. Un periodo que se alargará más de la cuenta según confesaba ella misma hace unos días: "Pasar tiempo con la familia y los amigos ha sido realmente saludable y sorprendente, así que voy a alargar este período hasta el verano. Por lo tanto, me perderé la temporada de tierra batida y hierba. Gracias por todos los mensajes encantadores y os mantengo al tanto". ¿Cómo es la vida de Garbiñe fuera de las pistas? Su novio, Arthur Borges, se ha convertido en su principal apoyo. Junto a él, no para de viajar y hacer todo tipo de planes. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

