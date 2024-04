'Hermanos': La vida de Asiye está en peligro y Mahir lucha por llegar a tiempo para salvarla

A los Eren y su entorno la vida no deja de ponerles a prueba día a día en Hermanos. Şevval sigue saliéndose con la suya y manteniendo a salvo su secreto. Su maldad no tiene límites y, tras ser testigo de cómo unos hombres apuñalan al sicario que contrató para cortar los frenos de la furgoneta nupcial de Ahmet y Suzan, deja que culpen a la madre de Ömer. Esta acaba siendo detenida como sospechosa y es llevada a comisaria, quitándose así la madre de Sarp y Yasmin dos problemas de encima de un plumazo.

'Hermanos': la gran complicidad de la joven Aylin Akpınar con sus compañeros dentro y fuera del set de rodaje

Suzan es interrogada por la policía negando su implicación, algo que a los agentes les cuesta creer. La mujer llama a Akif para que la ayude a salir de la cárcel. El empresario acude raudo y veloz para sacarla de allí y, también, para evitar que nadie pueda relacionarlo con Sado. Los responsables del apuñalamiento del sicario son detenidos y la madre de Ömer es puesta en libertad en el último momento. Sin embargo, el marido de Nebahat todavía está en peligro por si el hombre decide hablar.

El delincuente logra sobrevivir a las heridas y se queda ingresado en el hospital. Cuando se recupera, Suzan habla con él y le pide que le diga quién fue la persona que le dio la orden de manipular el vehículo. El hombre miente y le asegura que nadie le contrató. Un engaño que, para que Sado siga manteniendo, va a costarle mucho dinero a Şevval, que se ha reunido con él antes que la madre de Ömer y ha negociado el silencio del sicario.

El lado más personal de Celill Nalçakan, el malvado Akif en 'Hermanos', a quien se le relaciona con una actriz de la serie

Nuevas ilusiones y el dolor de una ruptura

Tras la cena en casa de Akif, Oğulcan les confiesa a sus primos haberse enamorado de Lidya quien, a su vez, demostró durante la velada sentir un gran interés por Ömer. Asiye y su hermano tratan de disuadirlo porque no ven mucho futuro entre ellos, pero él joven insiste en lo que siente.

Por su parte, Aybike está muy triste por su ruptura con Berk y su prima trata de animarla. La joven sabe que la única opción que tiene para poder reconciliarse con él es confesarle la verdad, algo que, por el momento, no puede hacer. Le duele saber que, por este motivo, tendrán que estar separados durante un largo periodo de tiempo. Además, las tensiones en su casa no cesan. Orhan no puede perdonar a su madre por haberlos abandonado y la echa de casa. El tío de los Eren saca un billete para que Fatma se vaya, pero ella no tiene intención de hacerlo y urdirá un plan para no tener que marcharse.

Un nuevo trabajo

En el gallinero, Emel le dice a sus hermanos que necesita comprar un material escolar que le han encargado en el colegio. Los chicos tienen problemas económicos, pero buscarán un trabajo para poder adquirirlo. Mientras charlan, aparece en su casa Hilmiye. La mujer cuida a una anciana y le propone a Asiye que la ayude. La chica acepta de inmediato.

Una importante decisión

Después de haber roto con Aybike, Berk acepta la oferta de su madre de irse a vivir al extranjero. Ayla no pierde ni un segundo en buscar un colegio para el joven mientras él no puede sacarse a Aybike de la cabeza y piensa que, esté donde esté, la vida sin ella no tiene sentido. Elif no sabe todavía que su hermano biológico y la viuda de Resul se marchan fuera de Turquía.

Una reconciliación y... ¡muchos celos!

Mientras Oğulcan sigue rememorando la cena de la noche anterior, Süsen, quien se reconcilió con Ömer durante la reunión, sigue sin tener claro si vuelven a estar juntos. El muchacho no duda ni un segundo y le confirma que vuelven a ser novios, para alegría de ambos que han sufrido mucho estando separados.

Yasmin se ha fijado en Mahir y quiere acercarse a él. Lidya, que aún se está adaptando a su nueva vida, se ha dado cuenta y habla con la chica. La hermana de Sarp se avergüenza ante ella al darse cuenta de que su enamoramiento es tan evidente mientras que Tolga sigue muy ilusionado con ella. Por su parte, la hija de Yaman se entera de que Süsen y Ömer han hecho las paces, una situación que provoca cierta tensión entre ambas. La novia del joven Eren siente preocupación por el interés de la nueva alumna en su chico.

Las cosas entre Berk y Aybike no mejoran. Asiye le pide al muchacho, en nombre de la joven, que le devuelva un cuaderno de su prima. Esto enfada mucho al hijo de Ayla afectado porque su exchica ya ni es capaz de hablar con él. Elif trata de acercarse a Oğulcan, pero el chico no puede dejar de pensar en Lidya. Cuando la hija de Yaman se acerca, el joven ahuyenta a Elif quien, muy enfadada, pretende usar a Mahir para darle celos.

En clase avisan a los chicos de un próximo examen. Tolga y Mahir van a estudiar juntos y Yasmin decide unirse a ellos. El hermano de Leyla se pone muy contento de la decisión de la chica porque está enamorado de ella, pero la joven solo lo hace para acercarse al compañero de piso del muchacho, quien no demuestra ningún interés en ella. Por otro lado, Ömer quiere hacer planes con Süsen después de clase, pero ella no puede. Lidya aprovecha esta situación para pedirle al joven que le dé lecciones de matemáticas para aprobar el control.

Cuando Süsen se entera de que su novio ha quedado con Lidya, se encara con la joven y le pide que se aleje de él. La chica no puede controlar sus celos e intenta golpear a la prima de Tolga. Las cosas se complican cuando la hija de Yaman encuentra a Ömer en la cafetería del colegio y le cuenta que su chica ha tratado de atacarla. El muchacho se enfada mucho con su pareja y le recrimina su actitud, asegurándole que solo le da clases para conseguir dinero y que no hay nada entre ellos.

Un nuevo personaje entra en juego

Akif tiene una cena con Yaman. El empresario decide comprarse un traje nuevo para la ocasión. En el centro comercial se queda prendado de una mujer que pasa delante de él. Más tarde, se la encuentra en una tienda y le pide ayuda con su estilismo.

Hecho un pincel, el padre de Doruk y Melisa espera junto a Nebahat a su socio. Además de a su hija Lidya, el hombre ha invitado a otra persona a la cena. Casualmente será la mujer que tanto había llamado la atención de Akif. La sorpresa llegará cuando descubren que Süreyya es la madre de Süsen que ha decicido regresar a Estambul.

Un despiste que puede acabar en tragedia

Asiye llega a casa de la anciana a la que deberá cuidar, dar de comer y ayudar a que se duerma. Mahir es un buen chico y ayuda a la muchacha en todo lo que necesita, a pesar de que la chica Eren se sigue mostrando un poco distante. El joven llama a la hermana de Ömer para decirle que se ha dejado en el colegio el libro que necesita para preparar el examen, pero no hay problema porque se ofrece a llevárselo hasta donde esté.

Cuando el muchacho llega al hogar de la señora, debido a su debilitada memoria, esta lo confunde con su hijo. Al verla tan feliz, el joven no quiere ofender a la anciana y se queda con ella hasta que se duerme, un gesto que Asiye le agradece.

Al día siguiente, Asiye regresa con Hilmiye a casa de la anciana. Ante la insistencia de la mujer, la joven se ve obligada a llamar a Mahir para que vuelva. Él acepta y le asegura que irá después de recoger a Akif del aeropuerto.

La joven Eren y la señora mayor se quedan solas y, mientras la chica está recogiendo las habitaciones, la mujer va a la cocina y enciende el gas para cocinar un huevo. Al ver que no tiene, sin apagar el hornillo, sale de casa con la idea de comprarlos sin decir nada mientras, ajena a lo sucedido, Asiye sigue poniendo todo en orden.

Cuando la joven se da cuenta del fuerte olor a gas ya es tarde, está mareada y se está ahogando. Asiye pierde el conocimiento y se desmaya. Justo en ese momento aparece Mahir que, al ver que no le abren la puerta y que la chica no le coge el teléfono, se asoma a la ventana y la ve tirada en el suelo. A partir de ahí, intentará llegar a tiempo para salvarla.