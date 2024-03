Isabel Gemio desvela que le diagnosticaron una depresión cuando tuvo que afrontar la enfermedad de su hijo

Isabel Gemio es una madre coraje que está dispuesta a hacer cualquier cosa por el bienestar de los suyos, incluso si ello le cuesta su propia salud. La popular comunicadora ha recordado el que posiblemente haya sido el momento más bajo anímicamemte que ha vivido nunca, ocurrido hace ya más de dos décadas cuando se enteró de la enfermedad rara que padece su hijo Gustavo. "Un psicólogo me dijo: 'estás en una depresión', y no recuerdo bien la palabra que utilizó, si era camuflada, oculta o disfrazada, cuando me dieron el diagnóstico", ha contado.

Las presentadora extremeña, en una entrevista para el pódcast Drama Queen del diario ABC que conduce la periodista Pilar Vidal, se ha sincerado sobre cómo vivió aquella etapa que se remonta a finales de los 90. "Tardé muchos años en decir: 'esto no va a poder conmigo'. Al principio, crees que sí lo va a hacer, lo que pasa es que yo disimulaba" delante de todos los que la rodeaban, desde su madre hasta sus amigos.

Ha contado Isabel que no quería que nadie notase lo que ella estaba sufriendo: "Primero por mis hijos. Están en esa edad tan maravillosa, en la que siempre quieren jugar... Además, ya mi carrera se paró bastante cuando fui madre... ¡qué casualidad!", ha expresado de forma irónica. "Yo soy de guardarme las cosas y de no hacer sufrir a los demás", explicaba sobre cómo afrontó ella sola ese 'via crucis' de no poder hacer nada por mejorar la situación de Gustavo.

Con anterioridad, relata que fue a los nueve meses cuando el pediatra chequeó de forma rutinaria al bebé para comprobar que estaba bien. Sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios y, después de un año y medio de otras pruebas muy duras, descubrieron lo que tenía Gustavo. "Creo que a veces los médicos son un poco brutos. Les falta un poco de psicología porque me dijeron que mi hijo tenía una distrofia muscular y que por lo general estos niños morían a los 15 años", mientras que Gustavo tiene ya 27.

Confiesa que "me quedé en blanco", ya que no sabía nada de las enfermedades minoritarias, y fue a partir de entonces cuando comenzó su batalla para que se investigue más en este campo de la ciencia y la medicina. La presentadora nacida en Alburquerque (Badajoz) tiene dos hijos fruto de la relación que mantuvo con su exmarido, el artista cubano Nilo Manrique. El mayor padece la llamada enfermedad de Duchenne, y esto derivó en la gran lucha que abandera Isabel desde hace años. "Yo tengo un hijo biológico (Diego) y uno adoptado (Gustavo) y no hay diferencia en lo que me duele si ellos sufren, en lo que les amas o en lo que daría por ellos", subraya la periodista.

Hace un mes, fue un día emocionante para Isabel al celebrar el XVI aniversario de la fundación que lleva su nombre, con una cena solidaria celebrada en el Real Casino de Madrid donde congregó a más de 200 amigos. Una velada "irrepetible" junto a los que más quiere, cuya finalidad fue recaudar fondos para combatir esta "realidad tan dura para todas las familias" que lo sufren. "Hay que darles esperanza y lo que hacemos nosotros es poner nuestro granito de arena", dijo entonces la periodista.

Además de su familia, la periodista ha hablado de todo este tiempo que lleva alejada de los medios de comunicación tradicionales. "Tengo el oficio en las venas. Empecé a los 16 años y no me ha ido mal. Me ha ido tan bien que les estoy muy agradecida a la vida", ha señalado. "Creo que todavía podría aportar cosas, sinceramente lo digo. Creo que incluso ahora, lo haría mejor que hace diez años. Pero si no hay un hueco para mí en la televisión ni en la radio...", lamenta.

"En televisión hice grandes programas que fueron un éxito. En la radio, también. Tuve catorce años el programa Te doy mi palabra (Onda Cero), que lo disfrutaba muchísimo y pensaba que me iba a jubilar ahí", asevera. "Me levantaba a las cuatro de la mañana el sábado y domingo. Sacrifiqué los fines de semana de mis hijos, no tenía ganas de llevarles por la tarde al teatro porque estaba agotada...". Pese a todo ello, "yo era feliz haciendo la radio que hacía, muy social y cultural, entrevistas a gente increíble y encima tenía audiencia, mucha audiencia", ha destacado.

"Entonces no contaba con quedarme sin trabajo a los 56 años; pero bueno, le ha pasado a tantísima gente. Y luego yo no he sabido moverme en los despachos, no tengo contactos, no soy de un partido o de otro... Yo creo que en este país la independencia se paga", asegura Isabel Gemio. "Siempre tuve la sensación de que en esta profesión se puede acabar todo en cualquier momento. A mi nadie me ha explicado por qué me quitaron un programa con casi un millón de oyentes", ha sentenciado.

