Isabel Gemio supera un delicado momento familiar tras la hospitalización de su hijo durante casi un mes

Además de ser una de las presentadoras más importantes de la historia de nuestra televisión, Isabel Gemio es una mujer volcada en su familia que siempre demuestra un tesón y valentía admirables por la situación personal que le ha tocado vivir. La periodista pacense de 62 años acaba de superar un complicado momento tras el ingreso en el hospital de su hijo mayor, que padece una enfermedad rara, durante casi un mes.

"Después de la tormenta, llega la calma. Aunque nunca salimos igual después de cada tormenta, me siento afortunada y más fuerte", confesaba la comunicadora este viernes desde su retiro en la costa, donde está recargando pilas después de la dura experiencia. Paseando por la orilla del mar e incluso mojándose tímidamente las piernas, la que fuera conductora de míticos formatos como Sorpresa, Sorpresa o Lo que necesitas es amor ha querido lo primero dar las "gracias inmensas por vuestros cariñosos mensajes de estos últimos días".

Explica la locutora radiofónica que "por esta ventana, me gusta dejaros solo cosas agradables, pero quienes tenéis a alguien cercano enfermo, sabéis que no todos los días son azules y soleados. Esos que no mostramos. Por ello, valoramos tanto cuando se recupera la normalidad y podemos descansar. Ojalá también podáis hacerlo quienes estáis en circunstancias parecidas". Gustavo, su primogénito de 26 años, sufre distrofia muscular de Duchenne (conocida por sus siglas DMD) que causa debilidad física por todo lo cuerpo, le obliga a ir en silla de ruedas y todavía no tiene tratamiento.

"Sé de personas que no pueden dejar de cuidar a su hijo, a su madre... Por ello, es tan importante que las personas dependientes tengan un asistente personal. Es inhumano que toda responsabilidad caiga en el entorno familiar", se lamenta Isabel. "Por cierto, no oigo a ningún político hablar de ello, ni aún estando en campaña electoral. Ni de que vayan a rebajar las listas de espera de quienes han solicitado ayudas de la ley de dependencia", concluye la periodista con esta petición para nuestros gobernantes, no sin antes mandar un gran abrazo en su perfil público a todos sus seguidores.

La presentadora reaparecía esta semana ante las cámaras durante su visita a la cadena donde ha cosechado tantos éxitos, Antena 3, siendo entrevistada en el plató del programa de Sonsoles Ónega. Allí, reconocía que en su casa "hemos pasado una etapa complicada" después de que su hijo estuviera "veinte días hospitalizado". Afortunadamente, "tuvimos una maravillosa noticia" cuando le dieron de alta y ahora respiran más tranquilos.

En este sentido, Isabel reivindicó lo que lleva haciendo durante muchos años y no es otra cosa que la necesidad de apostar más por la investigación médica: "Dejémonos de tonterías. Está comprobado que la ciencia salva vidas", dijo de forma tajante. La presentadora es madre de Gustavo y Diego, fruto de la relación que mantuvo con el escultor y pintor cubano Nilo Manrique, y queda claro una vez más que sus vástagos son su razón de ser.

