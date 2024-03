Berta Vázquez recuerda la crisis personal que sufrió a los 27 años: 'Sentía que no era yo'

Berta Vázquez, que acaba de reaparecer exultante y con nuevos proyectos en el Festival de Málaga, estrena este miércoles Un Hipster en la España vacía en Amazon Prime y esá inmersa en muchos otros proyectos. Despacito y con buena letra esta actriz de madre ucraniana y padre etíope se ha labrado una carrera en la televisión y el cine con grandes éxitos a sus espaldas como Palmeras en la Nieve o la serie Vis a Vis. Aún así nunca es oro todo lo que reluce, y a veces gestionar la fama, el trabajo a menudo absorvente y el ritmo de vida de las grandes ciudades es complicado. Fue hace cuatro años cuando Berta vivió una crisis un poco rara, según sus palabras, que la llevó a reflexionar sobre su vida y poner tierra de por medio.

Entonces tenía 27 años y no le faltaban proyectos. Aún así, no disfrutaba el momento como se podría presuponer, sino se sentía aislada y absorvida por el trabajo, tal y como ha contado en una entrevista en la revista Elle. "Me vi viendo una situación de tal forma que sentía que no era yo", ha explicado la actriz de madre ucranian y padre etíope, que de pronto deseaba recuperar quien era en realidad dentro de la popularidad que le había proporcionado su trabajo. La fama no siempre es fácil de gestionar, pero asumirlo y poner medios para solucionarlo es aún más difícil.

Berta asegura que buscar momentos de soledad fue fundamental para rediseñar su sistema de valores y darse cuenta de las cosas que son importantes de verdad, como "escoger a las personas correctas para tu vida, cuidarlas, dedicarles tiempo y, atención, devolverles el cariño". No fue hasta 3 años más tarde cuando sintió que había conseguido este objetivo. Esta fortaleza y serenidad, conseguida en buena parte gracias al psiconálisis, le ha permitido también marcar límites y barreras para así expresar sus ideas. Cree que hay que perder el miedo a hablar de las emociones y que es importante escuchar las inseguridades y complejos que tenemos.

Berta aborda con la mirada muy amplia cada campo de la vida, igual que su profesión, que va muchos más allá de la interpretación. Aunque su faceta más conocida es la de actriz, también ha escrito un libro de poesías llamado A veces soy la noche y ha comenzado a dibujar. Sin olvidar la música. Además de cantar llegó a presentarse al talent show La voz-ha fundado un sello discográfico para explorar sonidos nuevo más allá de las tendencias del momento.

Este año se presenta lleno de proyectos televisivos y cinematográficos para ella. El más inminente ya se estrena este miesmo miércoles en Amazon Prime. Se trata de la película Un hipster en la España vacía, dirigida por Emilio Martínez Lázaro y basada en el libro homónimo de Daniel Gascón. Con un reparto encabezado por Paco León, Macarena García, Lalo Tenorio, Tito Valverde, Juana Cordero, Miguel Rellán y la propia Berta, cuenta la historia de Quique, un joven político que es enviado a un pequeño pueblo de Teruel con el objetivo de modernizarlo. Sin embargo, sus novedosas ideas no son demasiado bien recibidas por los vecinos, que no le toman en serio. Su única aliada es Lourdes, la dueña del bar de la localidad, que se convierte en su inseparable mano derecha.

Berta Vázquez junto a Lalo Tenorio en una escena de 'Un hipster en la España vacía'

Además de esta comedia, la actriz también tiene pendiente de estreno de las películas Pequeños Calvarios, junto a Arturo Valls y Andrea Duro; y Apocalipsis Zombie: el principio del fin, la adaptación del clásico de ciencia ficción que se podrá ver en Prime Video.