Berta Vázquez se vuelca con Ucrania, su tierra natal, y recuerda momentos de su infancia

“Kiev, Ucrania. Mi corazón está allí”. Con estas simples palabras que tanto encierran en apenas unos caracteres, la actriz Berta Vázquez ha manifestado los intensos sentimientos de tristeza que le provocan los ataques rusos a Ucrania. Una situación que está provocando el desplazamiento de miles de ucranianos que huyen de la guerra y a los que Berta trata de ayudar desde España. Además de un reflejo de su empatía y solidaridad, los esfuerzos de Berta hunden sus raíces en un motivo mucho más personal y significativo: la artista nació precisamente en Kiev hace 29 años y su madre biológica es ucraniana, por lo que lo que están atravesando sus compatriotas le duele y preocupa profundamente.

Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, comparte las imágenes de su dramática huida de Ucrania con sus hijos

La preocupación de Eric Ramírez, delantero del Sporting de Gijón: su hija nace en un hospital de Ucrania

VER GALERÍA

La intérprete no solo ha compartido en los últimos días imágenes de su infancia, sino que se ha puesto en marcha para tratar de aportar su granito de arena. “¿Alguien tiene casa en Madrid, Valencia, Barcelona para dos mujeres, un bebé y una niña? Ya en camino desde Kiev. Se han ido solas, no hablan el idioma y, lógicamente, están desorientadas. Estaría bien ayudarlas una semana, un par de semanas, hasta que el Gobierno organice el plan de ayudas” comentaba en un breve clip. “Busco asilo en España para una amiga y su bebé. Si alguien sabe de algún programa, o alguna organización que ayude, enviadme un mensaje por privado, gracias” añadía.

Ha compartido además la actriz de Palmeras en la nieve las imágenes de los terribles ataques que se están produciendo en su país natal para dar visibilidad a la guerra y a la situación que se vive en el país. Berta es hija de madre ucraniana y padre etíope y nació en Kiev, capital de Ucrania, en 1992. Cuando tenía tres años se trasladó a España, concretamente a Elche, así que ha pasado la mayor parte de su vida en nuestro país. “Te voy a enseñar mi DNI. Mi nombre es este: Berta Vázquez. No es ningún nombre artístico. Birtukan Tibebe es un nombre africano que me pusieron al nacer en Ucrania, pero nunca nadie me ha llamado así. Tampoco soy de origen keniata, como cuentan; podría ser etíope o de Cabo Verde, pero lo cierto es que nací en Kiev y, como llevo desde los tres años en España, me considero de aquí" aseguró en una ocasión sobre sus raíces.

VER GALERÍA

La actriz fue uno de los descubrimientos del cine español en 2015 gracias a su papel en Palmeras en la nieve. La novela de Luz Gabás se llevó a la pantalla para conquistar a la audiencia con la romántica historia de Kilian y Bisila, un amor que traspasó la pantalla y unió a Mario Casas y Berta Vázquez como pareja (rompieron después de unos dos años y medio). Después llegaron proyectos como Vis a vis, Paquita Salas o El accidente y ahora va a estrenar Bienvenidos al Edén, en Netflix. Artista polifacética, Berta ha explotado además su talento como cantante, una faceta que se ha reflejado en proyectos como Museum.

Han sido muchos rostros, anónimos y conocidos, los que en estos días han condenado el ataque de Rusia a Ucrania. La ola de condena, pero también de solidaridad ha recorrido el mundo y cientos de personas han puesto a disposición de los ucranianos sus recursos para ayudarles en esta etapa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.