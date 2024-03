Martín Berasategui, operado tras sufrir una aparatosa caída y fracturarse el húmero 'por todos los lados'

Martín Berasategui, el cocinero con más estrellas Michelin del mundo, ha sufrido una aparatosa caída mientras paseaba entre Lasarte-Oria, donde se encuentra su restaurante, y San Sebastián. El impacto fue tan fuerte que el chef se fracturó el húmero derecho "por todos los lados" y tuvo que pasar por quirófano. Además, se hizo heridas considerables tanto en la nariz como en la frente.

Según ha contado, el accidente se produjo el pasado domingo y, aunque tiene por delante una larga recuperación, se siente afortunado. "La verdad es que estoy boquiabierto. Los médicos han hecho un milagro porque me han operado y no me lo puedo todavía ni creer", ha dicho asombrado junto a un vídeo en el que se observan las marcas de su cara y la inflamación y hematoma del brazo.

El chef, de 63 años, ha sido intervenido en la Policlínica Gipuzkoa por el equipo los hermanos Cuéllar, los mismos traumatólogos que ya le operaron de la rodilla de 2022. "Adrián Cuéllar y su hermano han hecho un milagro porque me han operado y no me lo puedo todavía ni creer. Es gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores y estoy alucinado. No tengo ni miedo ni pereza ni vergüenza en decir que qué suerte he tenido desde el día que les conocí, son increíbles", ha añadido.

El cocinero tendrá que apoyarse en su equipo para compaginar la recuperación con la gestión de sus restaurantes. Sus pilares más fuertes serán su mujer Oneka, que trabaja como jefa de sala en el restaurante de Lasarte-Oria, y su hija Ane, que ejerce como Resposable de Comunicación del negocio familiar. "Nada de lo que soy y de lo que he conseguido habría llegado sin ellas. Tanto a mi mujer como mi hija Ane se lo debo todo: ellas me animan, me templan, me trans­miten su luz. Son mi otra mitad", declaró Berasategui en La Vanguardia. Además, tiene un "yerno inmejorable" y se derrite con su nieta Jara.

Berasategui ha sufrido varios percances a lo largo de su vida. El más grave se produjo cuando conducía desde Lasarte a Cala Montjoi para cenar en El Bulli. El cocinero se quedó dormido al volante y el coche dio varias vueltas de campana. Milagrosamente, salieron ilesos y decidieron celebrarlo en el restaurante de Ferran Adrià, al que llegaron gracias a la Guardia Civil.

Doce estrellas Michelin, cientos de premios y reconocimientos, varios libros... Berasategui dijo en ¡HOLA! que no sentía que hubiera tenido que renunciar a muchas cosas por llegar a lo más alto. "Al revés, siento que todos los días me toca la lotería y mi deseo es que siga siendo así y disfrutemos de buena salud para poder verlo", manifestó.