Primeras palabras de Carlos Cánovas, pareja de Silvia Tortosa, tras la muerte de la actriz

La actriz Silvia Tortosa ha fallecido a los 77 años. La intérprete ha perdido la vida a primera hora de este sábado 23 de marzo en una clínica de Barcelona donde se encontraba ingresada desde hace tres meses debido a una larga enfermedad, condición que no se había hecho pública por su expreso deseo. Hay que recordar que en 2019, la artista reveló que padecía cáncer de mama.

La veterana artista catalana ha pasado los últimos días acompañada del gran amor de su vida, Carlos Cánovas (55), su fiel compañero de camino desde el 2008. “Esto ha sido un shock para todos. No esperábamos nadie que esto se iba a poner de esta manera”, ha declarado el productor para ¡HOLA! al conocerse la triste noticia de la partida de la maestra de ceremonias de Aplauso. “Llevamos unos años terriblemente duros en todos los sentidos. Ella era una luchadora, superó el cáncer de pecho, y le llegó esta complicación que ha sido fulminante. Fue como le pasó a su padre”, ha añadido en ABC.

La protagonista de Pánico en el transiberiano y Carlos se conocieron en Madrid por unos amigos en común y a pesar de la diferencia de 22 años que los separaba, el flechazo fue inmediato. “Congeniamos a la primera. Es un hombre inteligente y sereno que me da paz”, explicó la también presentadora en una entrevista con el ya citado medio de comunicación sobre las cualidades que le habían enamorado de su chico.

En esta misma conversación, la pareja relató que tenían muchos gustos y aficiones en común, e incluso bromeaban con la posibilidad de haber tenido un hijo juntos. Además, Carlos defendió que el amor no entiende de números, sino que tan solo responde a los sentimientos verdaderos. “No me da miedo la diferencia de edad porque uno se enamora de la persona no de un carnet”.

Cabe destacar que anteriormente Silvia había estado casada en tres ocasiones. Con tan solo 19 años pasó por el altar con el director teatral Hermann Bonnin, en este caso él trece años mayor que ella. En 1985, volvió a dar el ‘sí, quiero’ al ingeniero Charles Davis, que, desgraciadamente, murió poco después del enlace debido a un edema pulmonar y una miocardiopatía metabólica. Y, finalmente, celebró una boda con el inglés David Harper del que se separó en 2003 tras cinco años de unión.

Así será el último adiós a Silvia Tortosa

Tal y como ha informado su agencia de representación, todo aquel que quiera despedirse de Silvia Tortosa podrá hacerlo este lunes 25 de marzo, de 09.30 a 12.00, en la Sala 6 del Tanatorio de Les Corts (Barcelona) donde se habilitará una capilla ardiente. Ese mismo día, concretamente a las 13.30, los restos de la actriz serán enterrados en el cementerio de Montjuic, cumpliendo así el deseo de la artista de descansar eternamente junto a sus padres.

