Camila Cabello se sincera sobre su ruptura con Shawn Mendes y explica cuál es su relación actual

Camila Cabello y Shawn Mendes fueron, para muchos, la pareja perfecta. La chispa saltó entre ellos en el año 2019 durante la grabación de la canción Señorita. Los artistas vivieron su historia de amor durante dos años hassta que el canadiense puso fin a su relación con la cubana en noviembre de 2021. Posteriormente, lanzó a balada I'll be okay, donde habló del dolor que le supuso la ruptura, y ella se desahogó en el tema Bam Bam, su colaboración con Ed Sheeran, en la que expresaba el dolor tras una separación. Ahora ha sido Camila la que ha hablado en un podcast sobre su expareja, sobre cómo cada uno eligió un camino distinto lejos del otro, sobre su breve reconciliación y sobre cómo es su relación actual. ¿Mantendrán al menos una bonita amistad?

Camila Cabello y Shawn Mendes, juntos en Nueva York: las pruebas que apuntan a su reconciliación

Una breve reconciliación

En verano de 2023 los seguidores de la pareja se mostraban entusiasmados en las redes sociales ante la noticia de una posible reconciliación entre ellos, tras un vídeo en el que se veía a los exnovios disfrutar juntos en el festival Coachella y besándose, 18 meses después de haber roto. Camila confirmó que habían vuelto, aunque duró poco tiempo. En el podcast Call Her Daddy, la cantante ha hablado de su breve segunda oportunidad: "No puedes prohibirme algo porque querré hacerlo aún más. Soy un poco impulsiva en ese sentido, pero si lo siento lo digo" y no ha escatimado en piropos hacia su ex: "Yo elegí ese camino, pero fue como fue, fue un gran camino, un momento divertido y siempre me voy a preocupar por él y le voy a querer. Tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles, pero él es muy amable y buena persona".

¡Se acabó el cuento de hadas! Camila Cabello y Shawn Mendes rompen su relación

Buenos amigos

En la entrevista Camila ha confesado que volver a estar juntos sucedió de manera orgánica y natural: "Creo que ni siquiera fue una decisión, no teníamos que intentar tantísimo hacerlo funcionar". Finalmente, decidieron ser amigos y seguir caminos separados ante la decepción de sus miles de fans que tendrán se han tenido que acostumbrar a verles por separado.