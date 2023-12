Camila Cabello y Drake, ¿algo más que amigos?

¿Tenemos nueva pareja de artistas? Eso es lo que muchos se preguntan después de ver las imágenes de Camila Cabello (26 años) y Drake (37) que están circulando por las redes sociales. La artista estadounidense nacida en Cuba y el cantante y productor canadiense han sido fotografados juntos mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, al sudeste de las Bahamas. Como era de esperar, las fotos y vídeos han causado furor en el mundo virtual y sus fans están totalmente revolucionados.

- Rauw Alejandro y Camila Cabello, la verdad sobre los rumores que les relacionan

Escapada al paraíso

Drake y Camila aprovecharon para divertirse en motos acuáticas y después fueron al Noah's Ark Beach Club, el bar favorito del rapero y al que acude siempre que visita las islas. La cantante de Señorita y Havana iba vestida con un bañador negro mientras que Drake llevaba una colorida camiseta con estampado tie-dye y pantalones cortos naranjas. Se les vio muy cómplices mientras charlaban y se reían, pero es cierto que en las imágenes no se ve nada más.

De hecho, entre sus seguidores se ha generado un debate. Algunos están deseando que se confirme su romance, mientras que hay otros que tienen claro que solo son dos amigos disfrutando de unos días de vacaciones. Es más, aseguran que es muy probable que ambos artistas estén trabajando en una canción. "Va a ser la colaboración del año", "¡Se viene nueva música!", "Van a hacer algo juntos" o "¡Esto es genial!", han comentado.

- El inesperado nexo de Ana de Armas y Camila Cabello (y no, no es que nacieron en Cuba)

¿Su regreso a la música?

El artista de One Dance (cuyo verdadero nombre es Aubrey Drake Graham) está aprovechando estas semanas para descansar antes de retomar sus compromisos profesionales. Será el próximo 18 de enero cuando empiece su gira It's All a Blur – Big As the What? junto al rapero y productor musical J. Cole, con el que recorrerá más de 22 ciudades.

Camila lleva más de un año sin lanzar nueva música pero, viendo sus últimas publicaciones, todo parece indicar que está preparando su regreso. La cantante quiso que sus fans supieran que ha estado grabando en el estudio con uno de los artistas de hip hop más populares de Estados Unidos: Playboi Carti. Semanas atrás, la protagonista de Cenicienta publicó también varias fotos en el estudio junto a Bart Schoudel y Jasper Harris, que son dos de los productores favoritos de las estrellas pop.

Vidas amorosas

La última relación conocida de Camilla fue la que tuvo con el cantante canadiense Shawn Mendes. Los artistas estuvieron juntos dos años antes de anunciar su ruptura en noviembre de 2021, después decidieron darse una segunda oportunidad y el pasado mes de abril fueron pillados besándose en el festival de Coachella. Pero no funcionó. Desde entonces, se ha relacionado a la que fuera miembro del grupo Fifth Harmony con varios hombres, como Austin Kevitch, el creador de una aplicación de citas, con el que fue vista en actitud cariñosa en el verano de 2022.

- Camila Cabello y Shawn Mendes, juntos en Nueva York: las pruebas que apuntan a su reconciliación

Drake, que es padre de un niño de cinco años, Adonis Mahbed Graham, que nació de su relación con la pintora francesa Sophie Brussaux, no parece tener ninguna relación estable desde hace tiempo. Mantuvo un amor de idas y venidas con Rihanna hasta que terminaron definitivamente en 2016, y ha sido vinculado con estrellas tan conocidas como Bella Hadid, Rita Ora, Hailey Bieber o Tyra Banks, además de Jennifer Lopez.