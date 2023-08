Rauw Alejandro y Camila Cabello, la verdad sobre los rumores que les relacionan

La inesperada ruptura de Rauw Alejandro, de 30 años, y Rosalía ha provocado un gran número de comentarios y especulaciones acerca de los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión. El puertorriqueño ha desmentido que en su separación hayan intervenido terceras personas (la misma negativa que expresó la modelo colombiana con la que se le había relacionado), aunque en las redes sociales no cesan los comentarios acerca de que en la vida de Rauw habría alguien más. El último relaciona al artista con otra cantante, en este caso después de que coincidieran estas semanas en diversos compromisos. Esta coincidencia en seguida generó un intenso revuelo pues ella es una de las artistas más reconocidas del panorama internacional.

Rosalía y Rauw Alejandro: las claves de la relación que daba la vuelta al mundo y que ha acabado en ruptura

Lo que nos ha llamado la atención del comunicado de Rauw Alejandro que no concuerda con lo que dijo Rosalía hace un mes

La señalada es Camila Cabello, de 26 años, que asistió a uno de los primeros partidos de Messi con el Inter de Miami (jugaba contra el Atlanta United del DRV PNK en Florida), encuentro en el que se les ve en la misma grada (ella se sienta tras él), pero no conversando. Coincidieron además en los premios Juventud, en Puerto Rico, y en la fiesta de presentación del nuevo disco del puertorriqueño, Playa Saturno, que se celebró también en la isla, tierra natal del cantante. El periodista Raúl de Molina alimentaba las especulaciones en el programa El gordo y la flaca, de Univisión, asegurando que entre ambos había más que amistad.

Sin embargo, fuentes cercanas han asegurado a la revista People que los rumores de romance son cien por cien falsos. “Estaban los dos en los mismos eventos, pero no pasaron tiempo juntos apenas” comentan dichas fuentes en referencia al citado partido en el que Cabello y Alejandro coincidieron con otros muchos rostros conocidos, como Sean Diddy Combs y DJ Khaled. Esta es la segunda relación que le adjudican a Rauw Alejandro tras su ruptura con Rosalía, que se conoció el pasado 25 de julio.

Valeria Duque reitera que no tienen relación

Se dijo en un principio que la modelo colombiana Valeria Duque, de 31, había sido la causante de la separación, algo que ella ha desmentido. “Estamos tristemente acostumbrados a la estigmatización, prejuicios y señalamientos ignorantes con desconocimiento absoluto sobre la vida real de las personas. Sin embargo, nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance. Mucho se habla de la salud mental, respeto y compasión por los demás pero, tristemente, hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres, quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios” escribió en un comunicado. Esta aclaración llegaba poco después de las palabras en las que el puertorriqueño también desmentía cualquier infidelidad. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

La modelo ha insistido, en conversación con el programa de Ana Rosa, en que la información de que tuvo un encuentro con el músico en uno de sus conciertos es falsa. “No tengo relación con él. Estuve en México haciendo un curso de actuación y asisto al concierto como una fan más. No tengo ninguna relación con él” reitera. “Lo pude conocer como una fan más porque admiro su música. Y también la de Rosalía” dijo, explicando en realidad lo había conocido en otro evento, no en el concierto pues conoce a personas que trabajan con el artista porque ella también tiene relación con el medio artístico. Sobre los comentarios que surgieron en redes sociales acerca de ella, asegura que son fruto de “la imaginación de una persona”. “Me involucra en ciertas cosas con las que no tengo nada que ver. Tiene que ver con la estigmatización y los prejuicios a los que nos vemos sometidas las mujeres guapas e independientes”.