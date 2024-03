Marta González posa por primera vez con su novio después de tres años juntos

Marta González se encuentra en una de las mejores etapas de su vida tanto en lo personal como en lo profesional. La periodista y empresaria está felizmente enamorada y, aunque hasta ahora había preferido mantener su relación alejada de los focos, finalmente ha posado por primera vez junto a su novio, el jinete y domador de caballos argentino Fabrizio Bonnet. Para su primer photocall, la hija del recordado Dámaso González ha elegido una fecha muy especial: la celebración del cumpleaños de su cuñado, el cantante Juan Peña.

Para esta noche de fiesta, la periodista eligió un vestido negro entallado con volantes en el escote y zapatos de tacón metalizados, además de un original bolso dorado. Por su parte, Fabrizio se decantó por un traje de color azul marino, camisa y zapatos negros. Se trata de la primer vez que vemos a la pareja posando ante los fotógrafos en un acto público, ya que hasta ahora solo les habíamos visto presumir de amor en las redes sociales.

"Mi San Valentín. Amo la vida con vos @fabriziobonnet ❤️ #nuestro3TercerSanValentin. Lo más importante es que te amen tal cual eres, sin querer cambiarte y así me siento en esta etapa de mi vida, sin tener que aparentar lo que no soy. Gracias por llegar en este momento de mi vida donde he vuelto al campo, a mis raíces, donde la mayoría del tiempo es trabajo, con bodas y caballos pero contigo todo es más fácil. Y esta etapa de mi vida, no la cambiaría por nada. Te amo", fue el romántico mensaje que le dedicó el pasado 14 de febrero.

Durante estos años, Marta y Fabrizio han podido disfrutar al máximo de su vida juntos, combinando sus viajes alrededor del mundo, grabando los reportajes que hacen para el programa Mundo a caballo y, por supuesto, trabajando mano a mano en todos los proyectos de 'Los Prados', la finca que con tanto amor levantó Dámaso González en Albacete. La empresaria y el jinete original de la provincia de Formosa (al noreste de Argentina) están a punto de empezar con la temporada de bodas y están también muy enfocados en la doma de caballos, algo en lo que Fabrizio es experto.

Aunque tienen fijada su residencia en Albacete, Marta y Fabrizio no quisieron faltar a la fiesta de cumpleaños de Juan Peña, que tuvo lugar en el restaurante y club Jimmy's, en Madrid. El cantante cumplió años el pasado 15 de febrero pero no pudo celebrarlo por motivos de agenda, así que ahora ha querido reunir a su familia y mejores amigos para soplar las velas y celebrarlo por todo lo alto.

"Mi cumpleaños, como todo el mundo sabe, fue el 15 de febrero, pero me pilló cantando en América. Lo fui posponiendo y estamos encantados de estar esta noche con los amigos", dijo a la entrada del club junto a su mujer, Sonia González, que estaba radiante con un vestido asimétrico de brillantes.

Así de feliz y sonriente le vimos posando con algunos de los invitados, como el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto y el cantante David de María. También estuvieron en la fiesta otros amigos como Terelu Campos, Vania Millán, Israel Bayón y su mujer, Cristina Sainz, Cristina Yanes, Paz Padilla...

Todos pudieron brindar con Juan Peña por su cumpleaños pero también por otro motivo, y es que el artista tuvo coble celebración. "Estreno una canción dedicada a la amistad. Saldrá en la radio a partir de mayo, pero hoy quiero que la escuchen mis amigos. El otro día se la puse a Terelu y le encantó, y hoy quiero que la escuche el resto", dijo. "Estamos felices de celebrar el Día del Padre, el Día de la Amistad, porque para mí estar junto a los amigos, es lo más importante de mi vida junto a la familia".

Al preguntarle cuál es el mejor regalo que tiene en su vida, el artista lo tuvo claro: "Mi hijo y la familia que he creado". Hablando de Tristán, que ya tiene ocho años, Juan dijo: "Es una bendición de niño, precioso, bueno, educado... y solamente le pido a Dios salud".

Tras esta cita con amigos, aún quedan más celebraciones en honor del cumpleañero, tal y como adelantó su mujer. "Va a ser una cena que he organizado mañana más en la intimidad, para nosotros y un grupito de amigos. Para reírnos y para que esté mañana más tranquilo, porque hoy está nervioso, tiene que cantar... es otra cosa", dijo una ilusionada Sonia González.