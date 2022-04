Marta González está enamorada: descubrimos quién es el jinete argentino que ocupa su corazón

Sí... hay alguien especial en mi corazón". Estas fueron las palabras de Marta González cuando en julio del año pasado le preguntamos si estaba enamorada. La periodista y empresaria confesó a ¡HOLA! que se encontraba en un momento muy feliz y, ahora que han pasado unos meses, no podemos más que confirmarlo. La hija del recordado torero Dámaso González está saliendo con Fabrizio Bonnet, el jinete y domador de caballos argentino que le ha devuelto la sonrisa. Marta ha comenzado un nuevo capítulo de su vida con él y lo cierto es que no puede estar más enamorada.

La pareja hizo las maletas y puso rumbo a Kenia, donde han compartido unos días de trabajo y mucho amor. Marta ha hecho oficial su romance en el mundo virtual publicando varias fotos y vídeos en las que aparece de lo más cariñosa con Fabrizio. Les hemos visto de safari, galopando a toda velocidad por la sabana, desayunando con jirafas o paseando entre cebras y elefantes. Además, también estuvieron de acampada y, por la noche, se encontraron con leones, guepardos... "No me quiero ir", decía la empresaria después de vivir esta aventura tan increíble junto a su novio, que estuvo un tiempo viviendo en África.

Marta y Fabrizio tienen muchas cosas en común. Comparten su alma viajera, les encanta conocer otras culturas... y, sobre todo, les une su pasión por los caballos. De hecho, el jinete formoseño ya ha empezado a desarrollar diferentes proyectos en 'Los Prados', la finca que con tanto amor levantó el padre de Marta en Albacete. Además de empezar con la temporada de bodas, la periodista quiere enfocarse también en la doma de caballos, algo en lo que Fabrizio es experto.

Aunque tiene su perfil personal cerrado, Fabrizio Bonnet domina el arte de la doma y el entrenamiento de caballos, además de la iniciación de potros. En Formosa, provincia argentina que se encuentra al nordeste del país, tiene junto a su familia el centro ecuestre 'La Cruz' y fomentan el turismo rural a través de 'Cabaña 3 de mayo', donde cuentan con caballos criollos para hacer doma, amanse e incluso Pato, el deporte que se practicaba en la época colonial y que nació de la mano de los gauchos. En 2017 fue declarado como Deporte Nacional de Argentina.

Fabrizio es el "culpable" de que Marta haya recuperado la sonrisa y también la ilusión en el amor. El jinete se ha convertido en su compañero de vida y, desde que se conocieron en Portugal el año pasado, ya no han vuelto a separarse. La hija de Dámaso González está feliz y solo hay que verla para darse cuenta de que está disfrutando de una de las etapas más bonitas de su vida.

Nuevo año, nuevo hogar

El verano pasado, Marta nos contaba la decisión que había tomado de instalarse en el campo después de pasarse media vida en Madrid y los últimos ocho años recorriendo el mundo. En 'Los Prados' está su hogar familiar, sus raíces, el lugar donde creció rodeada de toros bravos y caballos, su gran pasión... La periodista se había construido su propia casa allí hace tiempo, pero no la había estrenado. " He vivido, trabajado y disfrutado mucho en mi etapa en Madrid, pero estoy en un nuevo momento. Ahora viajaré y trabajaré desde aquí para pasar más tiempo cerca de mi familia", nos decía.

Al verla tan feliz, no pudimos evitar preguntarle si volvería a pasar por el altar... y esta fue su respuesta. "Sí, tendría que estar muy enamorada. He aprendido a vivir libre, sin ataduras, pero si se dan las circunstancias, me volvería a casar", reconoció la hija de Dámaso González. ¿Se animará a dar el gran paso con Fabrizio Bonnet?

