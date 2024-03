Helena Resano recibe el alta tras una semana ingresada: 'Me toca parar y recuperarme bien'

Una semana después de ser ingresada al tener dormida la parte izquierda del cuerpo y someterse a numerosas pruebas para averiguar el origen de esta dolencia, Helena Resano ha sido dada de alta. Ha sido la propia periodista quien ha compartido las novedades sobre su estado de salud y también ha avanzado cuáles serán los siguientes pasos que tendrá que seguir. Porque aunque ya descansa en su casa, junto a su marido Aitor Aristegui y sus dos hijos, ahora tiene que poner en pausa sus compromisos profesionales para volcarse en su completa recuperación.

"Me voy a casa. Con todo un plan por delante para recuperarme al 100%. Me toca parar. Recuperarme bien. Y coger fuerzas para ser la de siempre", ha comenzado a decir. Muy positiva, confía en que siguiendo las recomendaciones médicas podrá retomar la rutina muy pronto. "En unos días espero estar dando ya guerra!", ha añadido presentadora de laSexta, que estos días está siendo sustituida por su compañera Ana Cuesta en los informativos de mediodía de la citada cadena.

Ganadora de dos Antenas de oro y un micrófono de plata además de escritora del libro La trastienda de un informativo, ha reconocido que después de esta situación "toca también tomar nota del aviso del cuerpo, te he oído". Durante su ingreso, ella misma contaba que esa parálisis a la que inicialmente no le dio importancia pensando que era un problema de espalda, fue in crescendo. Afortunadamente todo quedó en un susto que ha supuesto un aprendizaje y un recordatorio de que "tengo que tomarme las cosas con más calma, que no soy 'superwoman', que no tengo por qué llegar a todo".

A la vez que toma "nota mental" de lo sucedido, Helena Resano ha querido dar las gracias el apoyo que ha recibido. Desde la profesionalidad y humanidad con la que ha sido tratada por el equipo sanitario a la fuerza que le han transmitido sus allegados, siempre a su lado: "GRACIAS enormes a todos los que me han cuidado estos días. A los médicos, sanitarios, celadores…se acercaban a mi habitación para preguntar cómo iba. Me sonreían en cada prueba... GRACIAS a mi familia, a mis amig@s que han venido al hospital cada día a sacarme una sonrisa y a empujarme, a SOSTENERME".

Los compañeros de la periodista, que narró en directo la boda de los reyes Felipe y Letizia (entonces Príncipes de Asturias) además de tener su propia agencia de comunicación, le han trasladado sus deseos de recuperación, igual que numerosos seguidores que admiran su trayectoria. "Estoy abrumada por todos vuestros mensajes.Tengo miles sin responder. Llamadas de teléfono sin devolver", ha asegurado Helena, que hace solo unas semanas estuvo en Nueva York visitando a su hija Emma, quien tiene 21 años y ha empezado a trabajar en el hospital Monte Sinaí.

Sin importar la cadena de la que formen parte, el mundo de la información está muy pendiente de los avances de Helena Resano. "Lo primero eres tú, compañera. El cuerpo sufre más de lo que pensamos. Recupérate y no te fuerces", ha indicado Carme Chaparro; "Vamos, HELEN!! Te esperamos", ha animado Sonsoles Ónega; "A ponerse fuerte, Helena", ha escrito Nuria Roca; "¡¡Mucho ánimo, Helena!!! Cuídate", ha dicho Sandra Sabatés; "Mucho ánimo", ha puesto Isabel Jiménez. Otros amigos como Toñi Moreno, Máximo Huerta, Anne Igartiburu y Mónica Carrillo también se han volcado.