El esperanzador mensaje de Helena Resano tras la parálisis que ha sufrido en el lado izquierdo de su cuerpo

El 18 de marzo, una semana después de ser ingresada por tener dormida la parte izquierda de su cuerpo y someterse a diferentes pruebas médicas, Helena Resano fue dada de alta. La periodista, de 50 años, se encuentra temporalmente apartada de los platós de televisión y centrada en su proceso de recuperación. Ahora, a través de sus perfiles públicos, la presentadora ha compartido con su extensa comunidad de seguidores las últimas novedades sobre su estado de salud.

“Paso a paso. Andar durante muchos días de su mano, pero andar. Cada día, un paso más para volver. Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de ánimo”. Unas palabras esperanzadoras que demuestran mejoría y que Helena ha acompañado de una fotografía en la que aparece dando un agradable paseo al sol junto a su marido, Aitor Aristegui, que no se ha separado ni un solo instante de su lado en este delicado momento. Siendo su apoyo incondicional junto a sus hijos.

Aitor, que es comunicador y presidente fundador de la agencia de noticias de periodismo móvil Market4News, y Helena se conocieron en 1996 trabajando en Telecinco. Tras tres años de noviazgo, decidieron pasar por el altar en un enlace de lo más accidentado: el restaurante anuló el banquete pocos días antes, al peluquero le dio un cólico y el novio, que en aquella época era aficionado a jugar al rugby, apareció en la ceremonia con un collarín. A pesar de que estos pronósticos no eran muy esperanzadores, la pareja se dio el ‘sí, quiero’.

Durante estas dos décadas han sido inseparables formando una bonita familia junto a sus dos hijos. En 2002, dieron la bienvenida a su primogénita, Emma, que se encuentra en Estados Unidos cursando una beca de investigación del cáncer de hígado en el hospital Monte Sinaí de Nueva York; en 2007, su felicidad se completó con la llegada de Pablo, que es estudiante de bachillerato con vocación para ser ingeniero.

¿Qué le ha pasado a Helena Resano?

Tal y como la propia Helena explicó ha sufrido una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo y aún no tiene un diagnóstico claro. Una dolencia a la que un principio restó importancia pensando que era un simple problema de espalda. “Mi lado izquierdo se durmió de cintura para abajo. Vine al hospital pensando que me darían algo más potente para el pinzamiento, que la pierna despertaría, pero no salí. Los discos lumbares no eran los que me estaban paralizando esa parte del cuerpo. La parálisis subía de hecho hacia arriba y empezaba a afectar la otra pierna. Afortunadamente todo ha quedado en un susto que ha supuesto un aprendizaje y un recordatorio de que tengo que tomarme las cosas con más calma, que no tengo por qué llegar a todo”. En estos momentos, la ganadora de dos Antenas de Oro y un Micrófono de plata está siendo sustituida por su compañera Ana Cuesta en los informativos de mediodía de La Sexta.

